Çima nimêj rêgeha sereke ya têkiliyê bi Xwedê re ye?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Nimêj, yek ji bingehên sereke yên olê Îslamê ye ku li dersên olî cihê taybetî digire. Ev îbadet, ne tenê yek mecburiyeta şer‘î ye, lê her weha rêyeke têkiliyê rastî bi Xwedê û gihîştina ma‘neviyeta dirêjtir e. Di vê nivîsarê de, em girîngiya nimêjê wekî pirdana têkiliyê mirov bi bêdawiyê diyar dikin û rolê wê di jiyana kesane û civakî de lêkolîn dikin.
Nimêj; Zimanê Mîrek û Têkiliyê bi Xwedê
Nimêj, yek ji bedewtirîn pêşkêşiyên îbadetê di olê Îslamê de ye ku bi wê rê mirov dikare bi Xwedê re axivîne. Ev kiryarê îbadî, ne tenê rêyek ji bo nîşandanî bêndegî û fermandariya Xwedê ye, lê her wiha qasîyeteke aramîya ruhî û dilê mirovê pêşkêş dike. Emam Ali (A) di Nehculbelâgha de dibêje: «Nimêj kilîdê deriyê Xwedê ye û baştirîn rê ye ji bo nêzîk bûnê bi Xwedê»(1).
Di Qur’anê de jî li ser girîngiya nimêjê zor hatî ye, wisa ku Xwedê dibêje: «Nimêjê bo bîranîna min berdest bike» (Sûre Ta-Ha, Aye 14) (2). Ev aye pêwendiya nêzîk a nimêj û bîranîna Xwedê nîşan dide ku ew bawerî û aramîya dilê mirovê zêde dike.
Nimêj her weha pirdana perwerdehiya ruhê mirovê ye. Ev îbadet mirovê ji xem û giranîyên cîhanî dûr dike û rê bi rastiyeke derveyî jiyana materyalî digire. Emam Sadiq (A) dibêje: «Nimêj pîlira olê ye» (3). Ev gotin nîşan dide cihê sereke yê nimêjê di xwezaîya ma‘neviyê ya jiyana mirovê de.
Nimêj; Rêgeha Kêmalê ya Mirovî
Nimêj ne tenê mecburiyeta şer‘î ye, lê her weha amûrek perwerdehiyê ye ji bo mezinbûna akhlakî û ma‘neviyê ya mirovî. Di fêrgehên olî de hate gotin ku nimêj rûhê paqij dike û nefsa mirovî tazedirîne. Peygamberê Mezin (S) dibêje: «Nimêj wekî çemeke avê ye ku mirov pênc car di rojê xwe di wê de dizewîte» (4). Ev teşbîh bedew nîşan dide karê paqijkirina nimêj li ser rûh û hestên mirovî.
Yek ji têkiliyên girîng ên nimêjê ew e ku hesteke bersivdariya mirov ji bo maf û hêqên kesên din çêdike. Dehûkê mirov li ber Xwedê digire û nimêj dixwîne, xwe wekî bersivdar di ber hemû kiryar û rayedarîyên xwe dibîne. Ev hestê bersivdarî mirovê rê digire ber şewq û tevahî yên akhlakî û mirovanî.
Nimêj her weha deriyeke bîranîn û têgihiştinê ya jiyanê ye. Emam Reza (A) dibêje: «Heke dil bê alîkariyê jîyana cîhanî bibe, nimêj baştirîn rê ye ji bo vegerê ser rêya rastî» (5). Ev gotin pêşnîyara hêz û karê nimêjê di guhertina rêya jiyana mirov û rêkûbûna wê bo kêmala rastî ye.
Nimêj; Girêdana Civakî û Ma‘nevî
Nimêj, her weha bi taybetmendiyên kesane, têkiliyeke civakî jî heye. Nimêja cemaet yek ji bedewtirîn diyarîyên ev îbadetê ye ku alîkariya pêwîstê ji bo hêvîbûn û rabîtaya civakî ya di navbera müslimanên de dike. Emam Ali (A) di derbarê girîngiya nimêja cemaet dibêje: «Nimêja cemaet sembola yekbûna ummeta Îslamî ye» (6).
Ev îbadeta komî, ne tenê şansa yekîtîya civakî pêşkêş dike, lê her wiha perrêke ji bo perwerdehiya ma‘neviyê ya civakî jî çêdike. Dema kesan li hev digerin û nimêjê cemaetê dibin, hisa hevduxtin û yekbûn zêde dibe û cîhekî tije ji hevî û rûmet ava dike.
Nimêj jî rolek girîng di perwerdehiya netewe yên pêşeroj de heye. Zarok bi temaşayê dayik û bavê xwe di dema nimêjê de dikin, nirxên olî baştir têgihiştin û li wan qebûl dikin. Emam Hasan Askerî (A) dibêje: «Nimêj baştirîn dersa perwerdehiyê ye ji bo zarokên ummeta Îslamî» (7). Ev gotin girîngiya fêrkirina nimêjê di mal û civakên Îslamî de nîşan dide.
Sernivîsên Pêşîn:
(1) Nehculbelaxê, Hikmet 252
(2) Qur’anê Kerîm, Sûre Ta-Ha, Aye 14
(3) Behârul Envâr, Cilid 82, Rûpel 236
(4) Kenzul‘Ummâl, Hadîs 20961
(5) Eyûn Aḵbâr el-Riza (s.x), Cilid 2, Rûpel 124
(6) Vasâil el-Şî‘a, Cilid 5, Rûpel 375
(7) Tehf al-Uqûl, Rûpel 489
Your Comment