Abdullah Öcalan: Mûsa Anter ji me kurdan re got ku em xwe "ji bîra xwe nebin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Abdullah Öcalan, siyasetmedana kurd a girtî, bi şandina peyamekê ji bo sî û duyemîn çarçoveya Xelata Rojnamevaniyê ya Mûsa Anter û Şehîdên Ragihandina Azad, bîra Mûsa Anter bilind kir û wê wekî kesayetiyek bêhempa di dîroka berxwedana çandî û wêjeya kurdî de nas kir.
Öcalan di vê peyamê de, bi bîra xwe anîna hevdîtina xwe ya yekem bi Mûsa Anter di dehsalên 1970'an de, ji wê re wekî kesekê ku wek partiyek bi tenê ji bo 50 salan li şûna kurdan şer kiriye, behs kir.
Her weha Öcalan di peyama xwe de got: "Min cara yekem gava Tirkiye tijî bû ji neyînîkirina kurdan, ez hewl da di vê hawîrdê de cara yekem peyva 'kurd' bikar bînim."
Û ew zêde kir: "Apê Mûsa di dehsalên 1940'an de yekem dengê nerazîbûnê bilind kir. Piştî Şerê Cîhanî yê Duyem, dibe ku ew tenê kurdêke neteweperwerê cidî bû û wek partiyek bi tenê tevgeriya. Ew qet ne li dû avakirina partiyekê bû, lê ji bo wêjeya kurdî gelek xebat kir û hemta Yasar Kemal e ku ji bo tirkan xebat kir."
Öcalan her wiha got: "Di hevdîtina me ya kurt li Stenbol de min şîret kir û got: 'Xwe bibînin.' Em jî hewl da ku wusa bikin û hê jî em di heman rê de ne."
