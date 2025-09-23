Erdogan got: "Tu mantîqek tune ye ji bo tewêrsaziya(barbariya) Îsraîlê / Yekîtiya Neteweyan li Xezze tiştek nekir." + Vîdyo

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan di beşek ji axaftina xwe ya li Neteweyên Yekbûyî de got: Divê em qebûl bikin ku Neteweyên Yekbûyî di pêşîgirtina li jenosîd û komkujiyan li Xezzeyê de bi ser neketiye.
Erdogan, wêneyekî gelê birçî yê Xezzeyê nîşan da û got: Her saetekê zarokek ji aliyê Îsraîlê ve tê kuştin. Li Ewropa û Amerîkayê, birîndarbûna zarokekî ji ber kêrê dilê dê û bavan dişkîne, lê li Xezzeyê dest û lingên zarokan bêyî anesteziyê tên qutkirin.
Daxuya kir ku jenosîda li Xezzeyê bi nûçeyên medyayê tê nîşandan û got: Lê Îsraîlê heta niha 250 rojnamevan kuştine da ku nûçeyên medyayê yên li ser van sûcan kêm bike.
Serokkomarê Tirkiyê her wiha got: Em xemgîn in ku Ebû Mazin, serokê Desthilata Filistînê, di vê civînê de amade nîne, di demekê de ku gelek welatan dewleta Filistînê nas kirine.
Recep Tayyip Erdogan behsa pêşketinên li Rojhilata Navîn û Rojavayê Asyayê jî kir û got: "Em hêvî dikin ku pirsgirêka nukleerî ya Îranê bi rêya dîplomasiyê di demek nêzîk de çareser bibe, ji ber ku herêm nikare krîzek nû tehemûl bike."
Wî zêde kir: "Aramî, ewlehî û perspektîfên pêşerojê yên Iraqê, wekî yek ji cîranên me, ji bo tevahiya herêmê girîng in, û Komara Îslamî ya Îranê piştgiriyê dide aramiya Iraqê û çalakiyên stratejîk ên li vî welatî."
.......................
Dawiya peyamê
Etîket
Erdogan
Tirkiye
NY
Your Comment