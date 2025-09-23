Qesam, wêneyek bi sernavê "Xatir xwustinê dîsa bi esîran sîyonîst re" weşand

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Tûgayên Izedin el-Qesam, baskê leşkerî yê Hamasê, wêneyekî girtiyên siyonîst weşand û nivîsand: "Ji ber serhişkiya Netanyahu û teslîmbûna Zamir (Serfermandarê Giştî yê Artêşê); Wêneyê xatirxwestinê di destpêka operasyona li Xezeyê de."
Leşkerê rejîma sîyonîst li 3ê Îlona (12ê Îlona paşîn) şerê "Araba Gid'on 2" dest pê kir ku armanca wê şehrê Xezze bi temamî bidomîne. Ev berfirehkirin di nav rejîma Îsraîlê de heyecan û şîroveyên mezin rabû û tesîrên girîng li ser astengên ji bo jiyana esîran û leşkerên sîyonîst afirand.
Ev çalakî ya rejîma sîyonîst jî bi wîlaweyanên çandî, siyasî û navneteweyî yên ji hêla şahsiyetan, siyasîyan, welatan û teşkîlatên cîhanî ve bi giranî hate beramber kirin.
Herwiha, opozyonê rejîma sîyonîst ji ber çend caran jî diyar kir ku Binyamîn Netanyahû ji bo dirêjkirina şerê li Xezze û redkirina pêşniyaran a axtekişê tê xebitandin da ku faîdeyên siyasî xwe, bi taybetî jiyana hukumdarî xwe, bihêlin ewlehî bikin.
Rejîma Îsraêl bi piştgiriya Amerîkayê ji 7ê Tişrîne Paşîn 2023 şerê rewşenbîr û xwînperestî li dijî gundiyan û bajarokên zîngila Xezze dest pê kir, ku heta niha parastina mezin û kuştinên pirrîn berdewam dike. Lê herwiha, ev şer li armancên xwe yên ragihandî — ku bi dawîkirina tevgera Hamas û azadkirina esîran sîyonîst têne nîşandan — nedigihêje. Rêzkarên rezistansê her weha di operasyonên xwe de di dijî leşkerên sîyonîst de bêtir têkoşîn dikin û her roj piştgiriyek têkevinî di rejîma Îsraêl de vedigere.
