"Serokê Şoreşê got: Aliyê 'Amerîka dibêje Îran ne divê zengîniriya uranyûmê bike. Me li ber zextan teslîm nebû û em ê teslîm nebin."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ji axaftina Eyetullah Seyîd Elî Xameneî, Serokê Şoreşê Îslamî ya Îranê:
Di axaftina televîzyonî ya xwe ya ji bo gelê Îranê li ser mijara zengînkirina uranyûmê, Xameneî got:
"Di çend salên dawî de, ku em ev karên zengînkirinê li welatê xwe kirine, îstîskan li ser Îran, ser rêveberan û ser dewletên me gelek zêde bû. Ew dixwestin bi vî îstîskanî em ev karê xwe rawestin, lê em teslîm nebûne û êdî jî nebîn."
Ew zêde kir:
"Em li vê mijarê û di her mijarekî din de teslîmî îstîskan nebûne û nebîn. Niha ew kes — alîyê amerîkî — ser wisa rabûye ku dibêje Îran ne divê zengînkirinê hebûne, bi temamî bê zengînkirin. Ev çi wateyê dike?"
"Ev wateya ku ev serketina mezin ku welatê me ji bo wî zêde xebat kir, gelek xeracat kir û gelek pirsgirêkan ji ber xwe re şûnda, hemû ev xebat û encamên wê karê bi hêvî û hêvîya nabe. Ev wateya bê zengînkirinê ye. Gelê serxwebûnperwer ên wek gelê Îran ev gotin nayê qebûl kirin û bi hêrsî bi wê gotinê bersiv dide."
(1 Meh 1404 / 23 Îlon 2025)
