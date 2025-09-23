Rêberê Şoreşê: Dijmin dixwest li kolanan serhildanan çêbike/Xelk derketin kolanan, lê li dijî dijmin, ne li dijî rejîma Îslamê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serokê Şoreşe di axaftina xwe ya televîzyonî yê roja sêşem 1-ê Meh 1404 (23-ê Îlon 2025) ji bo gelê Îranê got:
“Armanca dijmin, biguherîna nizam bû, ez di gotinekî din de jî gotim ku ew herweha ji ber piştî Îslamîya Cîhanî plan çêkirin, fikr kirin. Ew dixwestin fitne çêbikin, fitneyên koçerî biafirînin, komên xweşbîn bikevin nav şexan, û bingehên Îslamê di welatê me de berdewam nabin. Ev armanca dijmin bû.”
Ew zêde kir:
“Ev armanc di destpêka xebata xwe de şikestî bû. Lê serdaran û kesên din ku zû hatin cîgirî, wan cîgirî xwe şand, û rêxistina hêzên leşkerî bi hêza xwe û rûhiyeke bilind maye.”
Serokê Şoreşê bi girêdanê li berxwedana gelê got:
“Lê gel bi temamî nehatin şûnda ku dijmin dixwest. Çalakiyên koçerî bû, şexan tije bûn, lê li dijmin ne, ne li dijî hêzên Îslamî.”
Ayatollah Xamineîy bi xwestina gelê jî pîroz kir:
“Gel xebata xwe bi demê xilas kir, ta ku dijmin, wan ku li derveyî sınoran ne, ji aliyê xwe gotin: ‘Êvarînên bêkêf, em çi dikarin ji we re bikin ku nekirin? Em cîhên amade kirin, bomba kirin, kesên pirrê hatin qetil kirin, şandînin. Tu çi dikî?’”
Nûçeyên pêvek ên daxuyaniyên Rêberê Şoreşê dê werin weşandin.
