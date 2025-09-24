Êrişî Fîloya Sumudê ya Global hate kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Li dijî Fîloya Sumudê ya Global ku ji bo balê bikişîne ser krîza însanî ya li Xezeyê û alîkariyê bi rê ketibû, bi Balafirên Bêmirov (ÎHA) êriş hate kirin.
Fîloya ku ji 44 dilxwazan û ji 50 keştiyan pêk tê, hewl dide alîkariya xurek, derman û amûrên însanî bigihîne Xezeyê.
Di saetên şevê de li dijî fîloyê bi droneyan êrişa bombeyên deng û kîmyewiyên nehatine pênasekirin hate kirin û hat zanîn ku xisar gihiştiye du keştiyan.
Fîloyê jî têkildarî êrişê daxuyanî da û got ku ew bibiryar in ku xwe bigihînin Xezeyê û banga piştevaniyê kir.
24 September 2025 - 10:58
News ID: 1730665
Rejîma Sihyonistî a Îsraîlê êrişî Fîloya Sumudê ya Global kir ku hewl dide alîkariya însanî bigihîne Xezeyê.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Li dijî Fîloya Sumudê ya Global ku ji bo balê bikişîne ser krîza însanî ya li Xezeyê û alîkariyê bi rê ketibû, bi Balafirên Bêmirov (ÎHA) êriş hate kirin.
Your Comment