Şorayê Hemahengî ya Tablîgatê Îslamî:Gotûbêj bi Amerîkayê têkiliyê çêdike, lê herî nîşan ji bo Îranî nake; rêyê çarekirinê di hilbijartina hêzê xwe de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA Konseya Hevrêzkirina Propagandaya Îslamî di roja yekem a Mehrê de, li gorî fermanên pir girîng ên Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî, daxuyaniyek weşand.
Nivîsa daxuyaniyê wiha ye:
1) Di demekê de ku hikûmet û medyayên rojavayî di mehên dawî de hewl didin projeya nîşandana wêneyek qels a Îrana Îslamî bidomînin, rêberê wêrek, jîr û bihêz ê Şoreşa Îslamî ya mezin, mîna van 36 salên rêberiya xwe ya jîr û rêberiya xwe ya jîr, bû vebêjerê hêzê, vebêjerê serkeftinê û vebêjerê hêviyê ji bo neteweya Îranê. Peyama desthilatdarî, rûmet û aqilmendiyê, ji devê rêberê jîr, hêja û bilind ê şoreşê, bi şirovekirina stratejiyên zexm ên Şoreşa Îslamî gihîşt guhê cîhanê. Careke din, di kêliyek hesas û biryardar a dîroka vî welatî de, rûmet, rûmet û pêbaweriya Îrana bihêz, ku ji ber îşaretên derewîn ên hin herikên bêpabend di xetereya zirarê de bû, hate vegerandin û vejandin. Careke din, wêneyek zelal a rûmeta miletê mezin ê Îranê, rastiya sîstema Îslamî, berdewamiya rêya geş a Îmamê rehmetî û hêza bêhempa ya şoreşê di çavên serokên dewletan, elîtan û gelên cîhanê de hate nîşandan. Biryardarî û zelaliya di ragihandina helwestan de û hilbijartina jîr a wê demê di dilê xwe de wateyek kûr û zelal hebû û qîrînek bû ku di guhên dîrokê de deng veda û peyama wê bi zelalî hate wergirtin: çareserî di bihêzbûnê de ye. Çawa ku hêzên çekdar ên bihêz ên welêt, bi pişta ayeta hêja "Û bi hemû hêza xwe ji bo wan amade bibin", welat di lûtkeya şerê 12 rojî yê dawî de rizgar kirin, xurtkirina zanistî, avahî, siyasî û çandî divê di rojeva sereke ya hemî sazî, zanîngeh, elît û gel de were danîn, û kifşkirin û ravekirina rêyên bihêzbûnê di hemî waran de divê pêşîniya teorîk û pratîkî ya rayedar, ramanwer û gel be. Îranek bihêz dê bi hikûmetek bihêz, parlementoyek bihêz, dadweriyek bihêz, medrese û zanîngehên bihêz, medyayek bihêz, aboriyek bihêz û çandek bihêz pêk were. Dîroka şaristaniya mezin a vî welatî û miletî şiyanên mezin ji bo xurtbûnê daye me.
2) Yekîtîya pîroz a miletê Îranî û yekparçeyî û hevgirtina wan a civakî, di ronahiya îtaeta rêberê wan ê jîr û wêrek de, mîna şûrek û mûştiyek ji pola daket ser refên dijmin û planên tevlihev û xerab ên êrîşkaran di Şerê 12 Rojan de têk bir, yên ku dixwestin bi rakirina fermandar û kesayetên sereke kaosê biafirînin û mirovan bikişînin kolanan li dijî pergalê. Ev yekîtîya bêhempa, navxweyî û kelandî xwe dispêre nasnameya Îranî-Îslamî û hemî etnîsîte, raman û partiyan digire nav xwe, û her hewldanek ji bo afirandina cudabûna civakî û aktîvkirina xeletiyên etnîkî an cûdahiyên siyasî yên bê bingeh û afirandina dabeşbûnek civakî xeletiyek eşkere û nayê bexşandin e. Miletê Îranî yê berxwedêr, îro û sibê, li dijî zorbazên cîhanî radiweste û tu astengî dê nekeve nav vê laşê pola.
Ezmûna awarte ya Şerê 12 Rojan nîşan da ku yekîtîya neteweyî, yekîtîya gel û hevgirtina civakî ya Îranê, mîna alkîmyaya saf û bendavek pola, hemî hesabên dijminan têk biriye. Li gorî qaîdeya Quranê ya "Û Xwedê çêtirîn planker e", dijmin ji hêla Xwedê ve hat xapandin û di hesabê xwe yê nebaş de, analîzek xelet a têgihîştin û têgihîştina miletê Îranî kir. Kuştina fermandarên birûmet û zanyarên birûmet bi armanca çêkirina şikestinekê û kişandina xelkê bo kolanan hatibû sêwirandin, lê hebûna berfireh a milet li ser cihê bûyerê û hebûna wan a watedar, girîng û watedar li kolanan ji bo piştgiriya pergala Îslamî, nemaze di rojên destpêkê yên şer de di 23 û 24ê Hezîranê de, li şûna ku bibe wêneyek dabeşbûn û cudabûnê, ew bû sembola hevgirtin, hezkirina giştî, hevgirtina bêhempa û piştgiriya biryardar a gel û giştî ji bo pergalê û hêzên çekdar. Vê rastiya bêguherîn nîşan da ku girêdana nasnameyê, girêdana zanînî û girêdanên çandî û olî yên hevpar di navbera komên etnîkî, kom û çînên civakî yên cûda de li Îranê ew qas xurt û kûr in ku tu projeyek biyanî ya bihêz nikare wê bişkîne û ser bikeve. Berdewamiya vê yekîtîyê û parastin û parastina wê erkê eşkere yê hemî dewletmedar, rayedar û gel e.
3) Di aliyê stratejîk de, bidestxistina teknolojiya girîng û binesaziyê ya "dewlemendkirina uranyûmê" sembolek eşkere ya pêşbîniya rêveberiyê, xweseriya aborî û siyasî, û otorîteya zanistî ya welêt a rejîma Îslamî ye. Pêvajoyek ku ji bo ewlehiya xwarinê, lênihêrîna tenduristiyê û dermankirinên pêşkeftî, pîşesaziya jorîn, enerjiya paqij, û lêkolîna teknolojîk a pêşkeftî ji madeya xav a mîneral a ku li welatê me pir e, sermayeya deh qat û dewlemendiya stratejîk afirandiye, û Îran di nav çend hêzên xwedî şiyanên dewlemendkirina bilind de bi cih kiriye. Dewlemendkirina %60 - bêyî ku hewce bike ku bikeve qada çekan - nîşanek eşkere ya gihîştina teknolojîk û serxwebûna zanistî bûye û ye. Bi dehan zanyarên navdar û bi hezaran pisporên ku di vê rêyê de hatine perwerdekirin wekî sermayeya neteweyî têne hesibandin ku ne bi terorê têne ji holê rakirin û ne jî bi zexta derve têne kontrol kirin.
Ji ber vê sedemê, daxwaza bêhêvî ya dijmin ji bo rawestandina tevahî ya dewlemendkirinê ji hewldanek têkçûyî bêtir tiştek nîne ji bo kontrolkirina Îranê û vegerandina wê bo rewşek girêdayîbûnê. Bê guman, neteweya mezin a Îranê dê paşveçûnek wusa qebûl neke.
4) Ji perspektîfa siyaseta derve ya welêt ve, balkişandina ser ezmûnên biha yên berê ji bo me pêdivîyek maqûl e. Ezmûna danûstandinên berê îspat kiriye ku diyaloga bi Dewletên Yekbûyî re di şert û mercên heyî de ne sûd daye Îranê û ne jî bûye sedema kêmkirina gefên li dijî welat û neteweyê. Li şûna danûstandinên rastîn, Washington hewl dide ku daxwazên xwe yên bêdawî ferz bike û tenê hewl dide ku pakêtek sînordarkirinan ferz bike ku her tiştî ji pîşesaziya nukleerî bigire heya şiyanên mûşekan û stratejiyên herêmî vedihewîne. Encama pêvajoyek wusa dê ji bilî bêçekkirina stratejîk û zêdebûna lawaziya welêt ji gefan re tiştek din nebe. Ji ber vê yekê, balkişandina ser ezmûn û aqilmendiyê hewce dike ku li şûna ku dubare baweriya sozên ne pêbawer ên aliyê din were kirin, rêya xurtkirin û xurtkirina berfireh - di nav de zanistî, leşkerî, aborî û saziyî - were şopandin da ku lêçûna gefên li ser dijmin ewqas zêde bibe ku di bingeh de ew cesareta îfadekirina gefan û girtina tedbîran tune be.
5) Veberhênana li ser jêhatîyên ciwanan û nifşê nû beşek din a stratejiya mezin û berdewam a pergala Îslamî ye. Destpêka sala xwendinê û hebûna bi mîlyonan xwendekaran bîranînek ji vê kapasîteya mezin e; kapasîteyek ku bi berdewamî xwe bi madalyayên zanistî, serkeftinên teknolojîk û serketinên werzîşî yên bêhempa di qada cîhanî de nîşan daye. Paşeroja Îranê dê bi vê sermayeya mirovî ya mezin were şekilkirin. Wekî din, bîranîna şehîdên berxwedanê û fermandarên ku di rêya rûmeta neteweya Îslamî de canê xwe feda kirine wekî çirayek xizmet dike ku rêya pêşerojê ji bo nifşên pêşerojê ronî dihêle.
Riya li pêşiya Îran û neteweyên azadîxwaz ne di rêya tawîz û pasîfbûnê re derbas dibe, lê di rêya berxwedana çalak û aqilmend, pêşkeftina navxweyî û piştgirtina li ser kapasîteyên xwecihî re derbas dibe. Di vê çarçoveyê de, Komara Îslamî pêşerojek xurt û geş xêz kiriye û ji bo neteweyên din modelek mayînde peyda kiriye. Modelek ku nîşan dide ku serxwebûn, rûmet û azadî bi berdewamî û baweriya bi xwe têne bidestxistin, û tawîz û teslîmbûn ji hêzên serdest re ji bilî windakirina demê û şermê tiştek din nine.
Encûmena Hevrêzkirina Propagandaya Îslamî dê bi hemî kapasîteya xwe xizmeta vê rêya bi heybet û rêya geş bike.
Konseya Kordînasyona Propagandaya Îslamî
Rêberê Şoreşê
