22 Mamostên Zanîngeha Kurdistanê di nav lêkolînerên herî mezin ên cîhanê de ne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi vegotinê ji malpera Elsevier û şiroveya Zanîngeha Stanford, 22 mamosteyên Zanîngeha Kurdistan li gor taybetmendiyên zanistî yên hûrbîn û rêjeya giştî ya referansdanê, endeksa h û kalîteya gotarên xwe, navê xwe di rêzî %2 zana û lêkolînerên mezin yên cîhanê ku herî zêde referans lê hatine dayin, tomar kirin. Ev serkeftin dikare asta navneteweyî ya lêkolînerên Zanîngeha Kurdistan bilindtir bike.
Lîsteya mamosteyên ku navê wan di lîsteyê de hatiye:
1. Dr. Hesen Bêwranî
2. Dr. Hêmin Şehabî
3. Dr. MihemedRiza Stare
4. Dr. Celîl Fethî
5. Dr. Etewel¬la Şîrzadî
6. Dr. Ebdulla Selîmî
7. Dr. Mihemed Rizaî
8. Dr. Rehmet Sadîqî
9. Dr. Qubad Şefîî
10. Dr. Arman Sadîqî
11. Dr. Sadûn Ezîzî
12. Dr. Merhem Aşinger
13. Dr. Hîmn Gulpîra
14. Dr. Cefer Ebdullazade
15. Dr. Rehman Helac
16. Dr. Meysem Ekberî
17. Dr. Mîhran Elewî
18. Dr. Rûnaq Deqîq
19. Dr. Nîgar Elîzade
20. Dr. Meryem Mihemedî
21. Dr. Fateme Daneşfer
22. Dr. Teybe Tamradî
22 mamosteyê Zanîngeha Kurdistan navê wan di rêzî %2 zana û lêkolînerên mezin yên cîhanê ku herî zêde referansa wan hatîye dayin, hatîye.
