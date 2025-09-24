Kuştinên bêserûber li herêmên Hikûmeta Şamê didomin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Navenda Çavdêriya Mafê Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), ragihand ku li Kampa El Nîran ya koçberan a li Helebê, ji ber nakokiya motorsilkilêtan hin koçberan bi kêran pevçinîn, di encamê de hijmrek bi giranî birîndar bûn, vê yekê tirseke mezin di nava şêniyan de derxist.
Li bajarê El Etarib ê gundewarê Helebê, ciwan ji ber teqîna bombeyekê hate kuştin, ev yek dide diyarkirin ku li herêmên di bin kontrolkirina Hikûmeta Veguhêz a Sûriyeyê de çek di nava şêniyan de bêserûber heye.
Li Şamê di dema xebatên sererastkirinê de li taxa El Qedem, di nav toreya kanalîzasyonê de termên 5 kesan, di nav wan de zarok jî hebû, hatin dîtin.
Li gorî SOHR’ê, termên bê nasname, li nêzîkî bîreke gazê li herêma Dibiyatê a rojhilatê Humsê hatin dîtin.
Herî dawî SOHR`ê kuştina zêdetirî 200 kesan ji destpêka sala 2025’an û vir ve, di encama gulebaranên bêserûber û teqînên bêwate de, hatine kuştin. Di nav de jî bi dehan zarok hene.
