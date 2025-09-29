Peyama sersaxiyê ya Ayetullah Muhsin Feqîhî ji bo Hocet-ul-Îslam Seyîd Cewad Şehristanî piştî koça dawî ya hevjîna Ayetullah Sîstanî.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA, Ayetullah Şêx Muhsen Feqîhî di peyamekê de ji bo Hocet-ul-Îslam wel-Muslimîn Seyîd Cevad Şehristanî, zava û nûnerê fermî yê Ayetullah Sîstanî li Îranê, koça dawî ya jina bi rûmet a vî desthilatdarê birûmet wekî sedema xemgînî û hestyariyek mezin nirxand û sersaxî ji wê re xwest.
Nivîsa tevahî ya peyamê wiha ye:
"Bi nave Xwedayê dilovan û Dilovîn, Cenabê Ayetullah Birêz Şehristanî, bila aştî û rehma Xwedê li ser we bin
Çûyîna xanima mezin û rast, diya Cenabê We, jina rêzdar a Cenabê Wî û jina rêzdar a desthilatdariya rêzdar a cîhana Şîe, Cenabê wera, Ayetullahê Mezin Birêz Sîstanî, bila aştî û rehma Xwedê li ser we be, xemgînî û hestek mezin çêkir.
Dema ku ez sersaxiyê ji rayedarê bilind re di vê trajediyê de pêşkêş dikim, ez sersaxî û hevxemiya xwe ji Cenabê Ayetullahê Mezin Birêz Sîstanî diyar dikim.
Ji dargeha Xwedê, ez ji bo miriyan bexşandin, razîbûn û hevdîtina bi Îmamên masom (silavên Xwedê li ser wan be) û ji bo hebûna hêja ya Cenabê We û hemî xizm û kesên ku êş kişandine, sebir û xelatek mezin dixwazim. Ez ji Ruhê Pîroz ê Xwedê ji bo serkeftina we ya zêde di rêya bilindkirina peyva rastiyê û berdewamiya xizmetên we yên hêja ji bo Îslam û Misilmanan dixwazim. Bila Xwedê mayîna webi emrakî dirêj bike û sûdê bide Îslam û Misilmanan."
Ev peyam bi îmzaya “Mohsen Feqîhî – Qum a Pîroz, 6 Rebî’ El-Sanî 1447 Hîcrî” bi dawî bûye.
