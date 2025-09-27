Dadgeha Hikûmeta Colanî fermana girtina bê-rûniştî ya li dijî Beşar Esed belav kir

بە کوردیی کورمانجی، ئەم دەقی ڕاپۆرتە بە شیوەیەکی کورت و وەفادار بۆ مەعنای سەرەکی هەمانە دەتوانرێت وەرگێڕدرێت بەم شێوەیە:
Ragihandina Ajansê Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x)- ABNA- Di derbarê hukûmeta Colanî de -
Dadgeha hukûmeta Colanî fermana girtina bê-rûniştî ya li dijî Beşar Esed, serokê berê yê Sûriyê, ji bo têkiliyê bi qetla qasî û têqawetî hate belav kirin; ev çalakî ji pêşîna têketina hukûmeta berê ya Sûriyê ya li ser xwe bûye yekem car.
Tewfîq El-‘Elî, dadgeha lêkolînê yê Damaska, ragihand ku ev fermana girtina bê-rûniştî ji ber têkiliyê Beşar Esed bi bûyerên Dera di sala 2011-an de hate belav kirin û di hundirê de têkiliyên qetla qasî, têqawetê ku mirinê pêk anî û astengkirina azadiyê tê de ye.
El-‘Elî got ku vê kararê dadgehî rê dikole bo belavkirina fermana girtinê bi rêya Interpol û piştgirîya doza navneteweyî, û ev çalakî li ser daxwaza malbata qurbanên li herêma Dera hate dayîn.
Berê jî, dadgeha Fransa di Tişrîna Paşîn 2023 de fermana girtina li dijî Beşar Esed ji bo têkiliyê bi tevgera kimyewî ku di sala 2013-an de li Ghouta û herêmên nêzîkê Damaskê bû û gelek kesan jiyana xwe ji dest dan, belav kiribû.
Di Tîrmehê de, dadgeha giştî ya dijî terorîzmê ya Fransa daxwaz kir fermana girtina navneteweyî ya nû li dijî Beşar Esed bi heman têkiliyê, û di Tebaxê de, dadgeha Fransa heft fermana girtinê din li dijî endamên bilind yên hukûmeta berê ya Sûriyê, di nav de Beşar Esed jî hebû, ji bo têkiliyê li bûmbarekî li navenda medya ya li Homs di sala 2012-an de, ku di encamê de rojnamegerê Amerîkî "Marie Colvin" û wênegerê Fransî "Rémi Ochlik" jiyana xwe ji dest dan.
Çavkaniyek dadgehî ya hukûmeta Julanî ragihand ku dadgeha serokê berê yê Sûriyê, ku di Kanûna Paşînê bi malbata xwe re çû Rûsya, dikare bê-rûniştî li Sûriyê bibe; heke dadgehên lêkolînê fermana li ser çalakîya dadgehê bidin. Ev di heman demê de ye ku dadgeha cezayê navneteweyî mafê lêkolînê yên li ser qezayên li Sûriyê neyê girtin, ji ber ku Damask ûşdariya Ramê, peymana damezrandina wê dadgehê, nehat pejirandin.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Sûriye
Hikûmeta Golanî
Beşar Esed
Your Comment