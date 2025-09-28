"Îmameta Mehdî: Berdawamiya Dîroka Rêberî û Stratejiya Pêşeroja Mirovahiyê"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mihemedcewad Necafî di notekê de nivîsand:
"Sersalîya destpêka îmameta Hz. Mehdî ((Xweda li zuhora wî lez bikê)) nikare tenê wekî bûyerê salnameyê tê hesibandin; divê ew wekî xeta bingehînê li berdawamiya sunneta Xwedê ya rêberî tê têgihiştin."
Di dawiya sedsala sêyem a hejriyê de, şîayan bi rewşek dijwar û giran were rûberû bûn: kontrola qediya îdareya Ebasî li Semerra, şehîd bûna di ber hev a îmamên şîa, û kêmûkûra têkiliya gelê şîa bi serokên dînî, ewatî têkiliyê û nêrînê li nav civaka şîayê çêkiribû.
Di vê rewşê de, bi şehîd bûna Îmam Hasan Eskerî (s.x) û nasandina kurê piçûk wî wekî îmama piştî, ev rastî dîsa ronî bû ku miqyasê riyayeta Xwedê, ne temen e, belkî neşên û pişesaziya Xwedê ye.
Wekî ku Qur’ana Pîroz gotina Îsa (s.x) di beşikê de (Sûre Meryem, aya 30) û nebîbûna Yahya (as) di zaroktiyê de (Meryem: 12) di bîr dike, îmamê Mehdî ((Xweda li zuhora wî lez bikê)) jî li hêman sunnetê têxistî ye.
Çavkaniyên weke Kemaluddin a Şêx Saduq û el-Xaybe ya Şêx Tûsî, ev bûyer bi temamî û be dirêjî belav kirine.
Ji wê demê ve, baweriya mehdî jî ji astek baweriya kesane derbas bû bingeha nasnameya komelayetî ya şîayan. Demê Xaybeta Piçûk (260–329 h.q), ku di çavkaniyên dîrokî û rewî de bi temamî hatî şirove kirin, şîayan fêm kirin ka bi nehatinîgihiştina rastî ya îmam, dikarin bi aql û ijtihadê fukehayê jiyana xwe ya dînî û siyasî berdêwam bikin.
Kultûra mehdî di rastiyê de çarçoveyek dîrokî bû bo parastina nasnameya şîayê, ku ne tenê wan bi derdên dîrokî berdan derve, belkî biya xwe dermanek hêvî û domdarî ji bo pêşkeftinê.
Ev bûyer, ne tenê bo dîrok girîng e — niha jî mesayek stratejî ye.
Di cîhê ku hêzên destmalkirinê dixwazin dîzayna siyasî yên cîhanê bi xwe vebikin, kultûra mehdî mafê "çawanê hêvîkirinê" wek çalakî û pêşkeftina sivîl bo me radike. Di nêrîna rewîyatên de, hêvî kirin, pêvajoya amadekirinê ya kes û civakê ye.
Wekî ku Îmam Sadiq (s.x) gotiye:
"Her kes dixwaze ji yârên Qaîm ((Xweda li zuhora wî lez bikê)) be, divê bisekin û di demê hêviyan de bi perhîz û axlaqê baş xwe parêze."
(el-Xaybe, Ne'manî, rûpel 200)
Ev gotin dîyar dike ku hêvî, tenê raguheztin û bêkarî nîne — belkî mesuliyeta mezin e bo amadekirina zeminê ya zuhurê: belavkirina edaletê, têkoşîna dijî fesa, çêkirina zanîn û çand, û çêkirina civakeke amade ji bo geşdana îro û sersaleke nû.
Ji vê çavkaniyê ve, sersalîya îmameta Pêxemberê Mehdî (ec) girêdana zindeyê di navbera dîrok û pêşerojê ye. Ev roj emê bimeşîne ku li ser rêya dîroka şîayî bifikirin û di heman demê de, erdheqên me ya îro bi nû ve xemilandin.
Wekî ku pêşîn û kal, bi hêvî û be baweriya zuhurê, nasnameya xwe ya dînî parastin, îro jî em divê bi kiryar, hînasiya dînî û têkoşîna çandî, zemînê biqevî bikin bo ew wedayê Xwedê.
Ev e îmameta Mehdî: berdawamiya rêberiya Xwedê û nexşeya rê ya ji bo pêşeroja mirovayêtê.
