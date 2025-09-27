Rojnameya Yediot Aharonot îtiraf kir: Netanyahu di berê kursîyên vala de li ser minbera Yekgirtûyên Neteweyî axaft"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rojnameya hebrewî ya «Yediot Aharonot» îtiraf kir ku di destpêka axaftina «Binyamin Netanyahu», serokwezîra rejîma Siyonîst li civîna giştî ya Neteweyên Yekbûyî, serok û rêberên welatan sala civînê berê xwe vekirin. Ev rojekî vekî diyar dike ku ev rejîm îro çawa ji aliyê cîhanê re terefê dihatî ye.
Şevê dûr, li heman demê ku «Binyamin Netanyahu» axaftina xwe dest pê kir, serok û rêberên welatên cîhan wî bi bîrên xwe şewqandin û di dawiya demeke kurt de axaftina wî bi deng û şewq û şermandîyê dest pê kir.
Di destpêka axaftina Netanyahu de, hin serok û rêberên cîhan sala civînê ya giştî ya Neteweyên Yekbûyî berdan.
«Barak Ravid», rojnamevanê Siyonîst a malpera Axios, wêneyê derketina serok û rêberên welatên cîhan di destpêka axaftina serokwezîrê rejîma Siyonîst weşand û ragihand ku sala civînê ya giştî ya Neteweyên Yekbûyî niha vala ye.
Li heman demê ku Netanyahu di civîna giştî ya Neteweyên Yekbûyî de axaft, şaredarên Amerîkayê ber deriyê binyayê Neteweyên Yekbûyî bi giranî hatin çapemenî û rexne.
