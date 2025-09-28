Fermandarê Îsraîlî: Bi saya Erdogan û Colanî, me karî êrîşî Îranê bikin!

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Xizmeta Jahan Meşreq - Di raporekê de ku li ser Kanala 12 a Îsraîlê hatiye weşandin, Shai Levy operasyonên leşkerî yên Îsraîlê li Sûriyeyê piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed û çawa van guhertinan û kiryarên Erdogan alîkarî kirin ku rê li ber êrîşek li ser Îranê vekin, lêkolîn kir.
Raport behsa operasyonên artêşa Îsraîlê piştî hilweşîna bilez a hikûmeta Esed li Sûriyeyê (di nav 11 rojan de) dike. Ev operasyon, ku siyonîstan digotin "ji holê rakirina gefan" bû, di rastiyê de armanc ew bû ku pergalên parastina hewayî û radarê yên Sûriyeyê bi tevahî hilweşîne da ku rejîma siyonîst bikaribe asîmanên Sûriyeyê kontrol bike û ji wir êrîşî sînorên Îranê bike.
Bi hilweşîna hikûmeta Beşar Esed di sala 2024an de, rejîma siyonîst bi sedan êrîşên hewayî li deverên cûda yên welêt da destpêkirin, zêdetirî 100 pergalên parastina mûşekî, 50 radar û 25 balafirên şer ên Sûriyeyê hilweşand. Ev operasyon bi karanîna balafirên tanker, wesayîtên hewayî yên bêmirov (UAV) û bombeyên jîr ên JDAM hatin kirin. Pîlot û operatoran li asîmanên Sûriyeyê "azadiya tevahî" hîs kirin.
Piştî hilweşîna Esed, artêşa Îsraîlê li Sûriyeyê operasyonek da destpêkirin, armanca wê ya rastîn ew bû ku li seranserê Sûriyeyê şiyanên parastina hewayî, keşf û astengkirinê hilweşîne, ku dê bihêle Îsraîl bigihîje sînorên Îranê ji bo êrîşan.
Di vê raporê de, Shai Levy, di hevpeyvînekê de bi fermandarên Hêza Hewayî ya Îsraîlê re, behsa hilweşîna hikûmeta Esed di êrîşa komên terorîst ên ku ji hêla Tirkiyeyê ve têne piştgirî kirin dike û tekez dike ku ev ji ber piştgiriya Tirkiyeyê ji bo terorîstên biyanî û Sûrî (bi serokatiya Ehmed El-Şaraa an El-Jolanî) bû.
Ev pisporê ku bi Îbranî diaxive destnîşan dike ku Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan bêhemdî (an jî dibe ku bi zanebûn!) alîkariya rejîma Siyonîst kir, ji ber ku vê hilweşînê rê li ber êrîşên Îsraîlê yên li ser Îranê vekir, û civaka îstîxbarata Îsraîlê ji leza vê hilweşîna li Sûriyeyê matmayî ma, ji ber ku wan li bendê nebû ku li herêmê guhertinek wusa bilez û bingehîn çêbibe.
Di beşek ji raporê de, derbarê êrîşên rejîma Siyonîst li ser Îranê de, wiha tê gotin:
Ev hemû çênebûya ger Sûriye neketiba û Hêza Hewayî ya [Îsraîlê] artêşa Sûriyeyê, bi taybetî sîstema wê ya parastina hewayî û balafirên şer ên ku dikarîbûn êrîşên me asteng bikin, tune nekiriba. Karbidestekî payebilind ê artêşa Îsraîlê agahiyên ku ji hêla Kanala 12 ve hatine wergirtin piştrast kir û got ku berî hilweşîna hikûmeta Esed û hilweşandina artêşa wan, Îsraîlê "qabîliyeta operasyonel tunebû ku li projeyên nukleerî û mûşekî yên Îranê bixe. Planên ku me ji bo wan pratîk kiribûn hebûn, lê ev plan di armanc û encamên ku ew dikarin bi dest bixin de pir sînordar bûn."
Raport her wiha tekez dike ku berî vê yekê, ji ber hebûna Îranê li Sûriyê, artêşa rejîmê nikaribû bi hêsanî bigihîje hedefên dûr ên li Îranê, lê bi hilweşîna hikûmeta Esed û kontrolkirina Sûriyê, ew di şerê 12 rojan de karî êrîşan li ser Îranê bike:
Ji bo ku êrîşek bi bandor li ser bi dehan hedefan li Îranê were kirin, pêwîst bû ku balafirên şer ên Hêza Hewayî ya [Îsraîlê] bi bombeyên JDAM bigihîjin sînorên axa Îranê, û ev ne mimkun bû heya ku Îraniyan Sûriyê di destê xwe de digirt, heya ku rewş guherî û ev yek "bi saya" Ehmed El-Şaraa û Erdogan qewimî.
Divê were zanîn ku tevî hewldanên çavbirçî yên Erdogan ên salan ji bo bidestxistina Sûriyê, îro tevahiya Sûriyê şahidiya kaos û aloziyên berdewam dike. Rejîma Siyonîst, bi êrîşên xwe yên berdewam li ser hedefên têkildarî rejîma Bilindahiyên Golan û Tirkiyeyê li deverên cûda yên Sûriyê û piştgiriya kêmneteweyan wekî Durzî û Kurdan, planên Erdogan ên li herêma Levantê bi pratîkî têk bir. Li gorî pispor û analîstan, heta zemîna gefên rasterast ên rejîma siyonîst li dijî Enqerê, mîna ya li Dohayê, amade kiriye.
