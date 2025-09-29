Peyama sersaxiyê ji Sekreterê Giştî yê Meclisa Cîhanî ya Ehl-ul-Beytê (s.x) ji bo Hocetul-Îslam Şehristanî piştî koça dawî ya hevjîna Ayetullah Sîstan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (ABN), Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê (s.x), Hocjet el-Îslam we el-Muslimîn Reza Remezanî, piştî koça dawî ya hevjîna birêz a Ayetullah Seyîd Elî Sîstanî peyamek weşand û got, "Bila Bereketa Wî Berdewam Bike" û ji bo koça dawî ya wê xanima dilsoz sersaxî ji nûner û zavayê Ayetullah Sîstanî, Hocetul-Îslam wel-muslimîn Seyîd Cevad Şehrestanî re xwest.
Nivîsa tevahî ya peyamê wiha ye::
Bi navê Xwedayê Mezin
Birayê birêz ê Ayetullah Seyîd Cevad Şehristanî, bila canê wî bi aşitî be
Zavayê birêz û nûnerê Ayetullah Seyîd Cevad Şehristanî, bila canê wî bi aşitî be
Silav li ser te be
Min sebir kir, û bila aramiya malê li ser te be; Ez dixwazim sersaxiyên xwe ji wî birayê hêja re bi boneya koça dawî ya xizmê birûmet û dilsoz ê desthilatdariya mezin a Şîe, Ayetullah Sîstanî (bila bereketa Xwedayê Mezin berdewam bike) û dayika hevjîna Ayetullah, neviyê Sedat, xanimeke dîndar û bi rûmet û neviya Mîrza Şîrazî (bila Xwedê rehma xwe li wan bike) pêşkêş bikim.
Ez ji Xwedê dixwazim ku pileya herî bilind, rehmet, pir zeda û bexşandinê bide wê, û ez hêvî dikim ku ew bi bav û kalên xwe yên paqij û Zehraya herî paqij (silavên Xwedê li ser wan be) re di bihuşta herî bilind de were kom kirin.
Ez ji Ayetullah, hevjîna wî ya birûmet û yên mayî yên sax, sebir, xelatek mezin, jiyanek dirêj bi rûmet û dawiyek baş dixwazim.
Em aîdî Xwedê ne û em ê vegerin ba Wî.
Riza Remezanî
Dawiya peyamê
Emîndarê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beytê (s.x)Hocetul-Îslam wel-muslimîn Riza Remezanî di peyamekê de sersaxî ji bo koça dawî ya hevjîna mezinê şîeyan Ayetullah Seyîd Elî Sîstanî ji bo Hocetul-Îslam wel-muslimîn nûnerê (ku Wekîlê Tamîl ixtiyarê )Seyîd Ayetullah Elî-Sîstanî û zavayê wîya.
