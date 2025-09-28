"Sipasên Musilmanên Herêmên Xweber a Melîlê û Sebte ji gotinên Padîşahê Spanyayê yên ji bo piştgiriya Xezzeyê teqdîr dikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Civaka Misilman a herêma xweser a Melilla, ku di bin desthilatdariya Spanyayê de ye, diyar kir ku Qiral Felipe VI yê Spanyayê di axaftina xwe ya li Neteweyên Yekbûyî de derbarê Xezzeyê de mirovahî û biryardarî nîşan da û got: Spanya nikare çavên xwe ji tiştên ku li Xezzeyê diqewimin bigire.
Ehmed Moeh, serokê Misilmanên bajarê Melilla, pesnê Qiral Felipe VI yê Spanyayê da û got: Daxuyaniyên qiral biryardar û tijî mirovahî bûn û pabendbûnek exlaqî ya bi prensîbên gerdûnî yên edalet û rûmetê re nîşan didin.
Wî zêde kir: Civaka Misilman helwesta qiral bi tundî û bi coş û hest pêşwazî dike di rewşek de ku bi tundûtûjî û êşa bi hezaran malbatan re tê.
Ehmed Moeh gotinên Qiral Felipe VI wekî derveyî çarçoveya dîplomatîk bi nav kir û got: Peyama qiralê din xwedî aliyekî gerdûnî ye; ev daxuyanî rêberek in da ku sazî û welatî li hember neheqiyê bêdeng nemînin.
Civaka Misilman a Melilla daxuyaniyên Felipe VI wekî dengdan ji bo bêdengan şîrove kir û got: "Gotinên wî nirx û hêviyê didin kesên ku xeyala aştiyeke dadperwer û mayînde ji bo Filistînê dikin."
Bi diyarkirina ku bajarê Melilla, bajarekî xwedî cihêrengiya çandî û olî, bi awayekî taybetî û kûr bi krîza Xezzeyê re hevxem e, vê rêxistina Misilman tekez kir: "Divê daxuyaniyên weha civaka sivîl û saziyên Spanyayê îlham bikin ku pabendbûna xwe ya bi edaleta navneteweyî, rûmeta neteweyan û lêgerîna çareseriyek ji bo bidestxistina aştiyeke dadperwer û mayînde li Filistînê biparêzin."
Misilmanên bendera Ceuta, herêmeke din a di bin kontrola Spanyayê de li Bakurê Afrîkayê, jî vê daxuyaniyê pêşwazî kirin û Felipe VI pesnê wî dan.
Hêjayî gotinê ye ku bi salan e, bajarên bendera Melilla û Ceuta cihê pevçûnê di navbera Fas û Spanyayê de ne, û serokên vî welatê Afrîkî tekezî li ser xwedîderketina van her du herêman kirine û daxwaza vekişîna hêzên Spanyayê kirine.
Qiralê Spanyayê di axaftina xwe ya li Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî de bi tundî rexne li sûcên rejîma Siyonîst li Xezzeyê kir û got: "Em diqîrin, em dipirsin û daxwaz dikin ku ev komkujî niha raweste. Em naxwazin di nav gelekî ku ewqas jîr û kevnar e û di dîrokê de gelek êş kişandiye de mirin çêbibin."
