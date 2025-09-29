"Veguhestina nirxên parastina pîroz û roleke girîng a mamosteyan"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Axiftin li ser kêmasî û protestoya li ber kêmasîan her çi bûye û heye. Pergala perwerde û hînkirinê jî ji wan pergalên e ku her tim û niha jî lê rexne tê kirin. Ji nav rexneyên ku li vê sîstemê têne kirin ev e ku bûyerên girîngên nûdem di çarçoveyên pir sînorkirî û kurt, û di çarçoveyên cuda de (ku bi navê "tenê ji bo xwendinê") ji mijarên xuyangkirî yên dersê hatine veqetandin. Xwendekarên nifşa îro ku ji xwendinê direvin, qet ne li van çarçoveyên bêguman nayêrin û mamoste jî ji ber girêdana bi bûceya sernavên pejirandî, ji wan derbas dibe.
Ma tenê ji ber nebûna polîtîkayek û plansaziyeke rast di programa perwerdeyê de ji bo guhêztina nirxan, dikare ji bin barê berpirsîyarîya mamostetiyê (ne bi wateya ragihandinê, lê bi wateya erkeke çandî) xwe paç ve bike? Ma eger cihê birêvebirina navendî xirab bû, dikare bi heman bahane hêja tiştek nehêle ber çavan û ji wê derbas be? Gava mamoste di polê de cih digire, bi rêveberiya rast dikare di guhêztina nirxan de bibibe bandor.
Mamoste, pira têkiliyê di navbera du nifşan de ye. Mamoste berpirsiyarê guhêztina mîrata "Defa'a Muqedes" (Parastina Pîroz) û "berxwedana li ber zordarî" bo nifşa nû di nava polê de, li ber çavên curcur û hişên pirsyarkêş yên nifşa nû de ye.
Mamosteya/ê îranî tenê fêrkerê têgehên dersê nîne; ew "nêrîna bîrê ya dîrokî ya neteweyekê"û "avakerê nasnameya neteweyî ya nifşa pêşeroj"e. Yek ji peywirên herî xweş û jîyanî yên wê/wî, guhêztina bi baldarî û bi hişkî ya mîrata bihagiran a "Defa'a Muqedes" û nirxa paqij a "berxwedana li ber zordarî" bo xwendekaran e. Ev guhêztin, ne çalakiyeke resmî ye, lê pêvajoyek kûr, bandordar û pir-alî ye ku hewceyê afirandetî, evîn û jîrî ye.
Mamoste divê desteke jêhatî di ravekirina têgehan de hebe. Pêngava yekem û herî girîng, derbasî şer û şîaran dibe, ronkirina xwe ya têgehan e. Nifşa nû divê bizanibe ku Defa'a Muqedes, tenê şerek heşt-salan nebû; lê xuyangek bilind ya "li ser piyan sekinîn", "bawerî", "yekîtî" û "fedayetî"ya gelê ku ji nirxên xwe parastine bû. Mamoste divê bi zimanek hêsan û têgihîştî, "çima" û "çawa" ya vê parastinê şirove bike. Ji şûna lêkdanê tenê li ser dîmenên şer, li ser aliyên "exlaqî", "çandî" û "civakî" yên wê bisekine. Ji rola jin û ciwanan heta "ruhê cihadarî", ji "alîkariyên nepênî"heta "yekîtiya di navbera hemû eşîrên îranî"de. Yek ji sedemên ku vê parastinê pîroz kir, warê "yekbûn û hevbîniya eşîrên îranî ji Lur û Kurd û Tirk û Ereb û hwd" bû; ku bi heman eva dilan li ber çekên herî hêz yên cîhanê sekinîn û bi kêmtirîn amûran ji axa welat parastin û qet yek qada xwe ji dest nedan. Axekî ku salan di bin talan û destdirêjiyan de bû û her demek beşek ji wê hatin dizîn, niha westiyayî û axî, li ser piyan sekinî ye, xwe ragihandiye. Divê kesên pêşerojê bizanibin çi li ser vê dayika semedwer a welat hatîye.
Mamosteya/ê serketî di vê warê de ew e ku di nava dersê de "dîrok" bi vegotinê bêje. Dîrok di nav rûpelên pirtûkan de hişk û bêjîyan e, lê di şêweya vegotinê de jiyan digire. Mamoste divê hunera "çîrokvegotinê"bi ravekirina têgehan tevlihev bike û giyana dîrokê bijî. Di vê rê de dikare ji "fîlm", "belgefil" yên heyecandar û "wêne"yên dîrokî wekî amûrên alîkariyê bicîh bîne. Divê "çîrok yên pratîkî ji şehîdên ciwan û şehîdên xwendekarên hemşerê xwendekaran bibêje, da ku ji bo xwendekarên heman temenê xwe bibe nimûne û qehreman. Beşek mezin ji şehîdên şerê têkildar xwendekar bûn û ev heman "hevsengî" di navbera wan de derfetê dide ku nirx bên guhêztin.
Nifşa îro pirtir alîgirê "gotûbêja mantikî" ye û ji bo bandor li ser nifşa mantikparêz a îro, "berxwedana li ber zordarî"divê ne tenê şîareke hestî be. Mamoste divê bi lêkolîna dîroka nûdem, kirinên zordest, hêzên zordar di raborî de (mîna coupd'êta 28ê Tebaxê) û niha (mîna sînorkirinên zilmkar û kuştina zanyaran) ji xwendekaran re şirove bike. Divê nîşan bide ku berxwedana li ber zordarî wateya "xwe veqetandin" an "dijminatî li gel gelan" nîne, lê wateya "berxwedana li ber zordarî", "xwe-vebaweriya zanistî û aborî" û "parastina serxwebûn û rûmeta neteweyî" ye. Mamosteya/ê îro dikare bi nasandina "qehremanan", hesta "Îranhezî" û "welatperwerî" di xwendekara nifşa îro de xurt bike. "Tekîdkirina qehremanan"ji wan tiştan e ku hemû welatên pêşketî bi lêkdana ser wan ve gihiştine serkeftinan. Lêkdana ser xwediyên dîrokî, hesta "razîbûn û "welatperwerî"perisînin.
Serkeftinên ku di meha borî de ciwanên îranî di warê zanist û werzişê de ji bo Îranê bi dest xistin, hesta razîbûn û kêfê di heman demê de ji bo îraniyan zindî kir û vê erkê mamostetan e ku bi vegotineke rast li ser hişê xwendekar bandor bikin. Bi pesnê xwendekaran ji bo hilberandina berhemên medyayî û li darxistina pêşbaziyan di rêya nirxên Defa'a Muqedes de, dikare teşwîqek ji wan re çêke ku biçin ser bîranîn û belgeyên şehîd û birîndaran, û ev rêwîtî, wan di rêya pêwendîdanê bi nifşa Defa'a Muqedes de dixe.
Divê mîrata Defa'a Muqedes di rûpelên dîrokê û muzeyan de neyê jibîrkirin. Mamoste divê di navbera vê nifşê û nifşa Defa'a Muqedes de "pira pêwendiyê" ava bike. Ji vê aliyê ve xwe ya mamoste, "nimûneya herî mezin" e. "Rastî""xweragirî"jîna hêsan""ruhê şoreşger" û"berxwedana li ber zordarî" ya pratîkî ya wê/wî di kirin û gotinên de, bandortir ji her pirtûk û axiftinê ye. Gava xwendekar bibîne ku mamosteya/wê wî bi evîn ji şehîdan dibêje, li ber pirsgirêkan dide sekinîn û ji bo pêşketina welat xem dixwe, ev ders di nav wî de tê çikandin.
Guhêztina mîrata Defa'a Muqedes û çanda berxwedana li ber zordarî bo nifşa nû, "cihadek çandî" ye. Ev rê, hesas û tijî zehmetî ye û mamosteya/ê îranî wek pêşengê vê cihadê, divê bi çeka "sebr", "hiş" û "afirandetî" ya xwe amade be, da ku vê "çira" ji bo nifşa sibê ronî bihêle; nifşekî ku bi nasîna raborî û têgihîştina rewşa niha, dikare pêşerojeka serbilind û serbixwe ji bo Îranê ava bike.
Zehra Salihî
