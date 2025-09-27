Têkoşîna xweşxezayî ya DAÎŞ li rojhilata Dêra Zor / 4 endamên QSD hatine kuştin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Çavkaniyên herêmî yên Sûrî ragihandin ku kesên çekdar ên girêdayî şaneyên veşartî yên koma DAIŞê bi çekên otomatîk avahiya şaredariyê li bajarokê "Ebriha" li derdora rojhilatê parêzgeha Dêra Zorê li rojhilatê Sûriyeyê hedef girtine.
Êrîş bû sedema pevçûnek di navbera êrîşkaran û hêmanên HSDê de, di encamê de 4 hêmanên HSDê û êrîşkarek DAIŞê hatin kuştin.
Rawangeha Mafên Mirovan a Sûriyeyê ragihand ku ji destpêka sala 2025an vir ve, 186 operasyon, di nav de êrîşên çekdarî, sûîqest û teqîn, ji hêla şaneyên DAIŞê ve li deverên ku di bin kontrola HSDê de ne li Sûriyeyê hatine kirin. Li gorî amarên rêxistinê, di vê heyamê de herî kêm 90 kes hatine kuştin, di nav de 64 hêmanên HSDê û yekîneyên hevalbend, 12 hêmanên DAIŞê, 13 sivîl û hevkarek herêmî yê HSDê.
