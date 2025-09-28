  1. Home
Ji Nû Ve Xwendina Civakî ya Şerê 12 Rojan li Konferansa "Jin û Şer"

28 September 2025 - 11:59
News ID: 1732386
"Jin û şer" navê civînek e ku Komela Civakşinasiyê ya Îranê wê amade kiribe û li ser nûvekirina civakî ya şerê 12 rojan dikeve.

  1. Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Dehêmîn civîn ji rêzeya civînên nûvekirina civakî ya şerê 12 rojan, ji aliyê Komela Civakşinasiyê ya Îranê bi hevkariya Fakulteya Zanistên Civakî ya Zanîngeha Tehranê tê lidarxistin.
  2. Sernavê vê civînê "Jin û Şer" e û tê de cihên cuda ên şer û tesîrên wê li ser komên cuda yên jinan tê xwendin.
  3. Di vê civînê de, Semîramîs Şah Esmaîlî (civakşinas), Mînâ Ezîzî (civakşinas), Ketayûn Mısrî (xwendina jinan), Fatime Musawî Vîaye (civakşinas) bi rêveberiya Semîye Tûhîdlû axaftinê dikin.
  4. Ev civîn roja çarşemê, 9ê Mehrê, di saetên 16 heta 18 de, bi şêwazê serhêl û zindî ji şopandina malpera Instagram û Aparat ya Komela Civakşinasiyê ya Îranê bi navê @isa13_99 û tê xuyang kirin.

