Ji Nû Ve Xwendina Civakî ya Şerê 12 Rojan li Konferansa "Jin û Şer"

- Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Dehêmîn civîn ji rêzeya civînên nûvekirina civakî ya şerê 12 rojan, ji aliyê Komela Civakşinasiyê ya Îranê bi hevkariya Fakulteya Zanistên Civakî ya Zanîngeha Tehranê tê lidarxistin.
- Sernavê vê civînê "Jin û Şer" e û tê de cihên cuda ên şer û tesîrên wê li ser komên cuda yên jinan tê xwendin.
- Di vê civînê de, Semîramîs Şah Esmaîlî (civakşinas), Mînâ Ezîzî (civakşinas), Ketayûn Mısrî (xwendina jinan), Fatime Musawî Vîaye (civakşinas) bi rêveberiya Semîye Tûhîdlû axaftinê dikin.
- Ev civîn roja çarşemê, 9ê Mehrê, di saetên 16 heta 18 de, bi şêwazê serhêl û zindî ji şopandina malpera Instagram û Aparat ya Komela Civakşinasiyê ya Îranê bi navê @isa13_99 û tê xuyang kirin.
28 September 2025 - 11:59
News ID: 1732386
"Jin û şer" navê civînek e ku Komela Civakşinasiyê ya Îranê wê amade kiribe û li ser nûvekirina civakî ya şerê 12 rojan dikeve.
Your Comment