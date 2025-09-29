  1. Home
"Helaket (kuştin )û birîndariya 11 leşkerê Sihyonîst, di dema çavdîriya Netenyahû û Trump de"

29 September 2025 - 21:09
News ID: 1732993
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Li gorî raporên destpêkê, çend leşkerên Îsraîlî di encama avêtina rokêteke dijî-tank ji aliyê şervanên berxwedanê ve li ser tankeke bajarê Xezzeyê bi giranî birîndar bûn.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA-Dezgehên medyayê yên Îbranî bûyerek ewlehiyê ya dijwar ji bo leşkerên Îsraîlî li bajarê Xezzeyê radigihînin, ku bi hevdîtina Tanyahu û Trump re hevdem e.

Li gorî raporên destpêkê, çend leşkerên Îsraîlî di encama avêtina roketek dijî-tank ji aliyê şervanên berxwedanê ve li ser tankek li bajarê Xezzeyê bi giranî birîndar bûn.

Hin dezgehên medyayê jî mirina herî kêm 2 leşkerên Îsraîlî radigihînin.

Vîdyoyek veguhastina birîndaran ji bûyerê di hin çavkaniyan de hatiye weşandin:

