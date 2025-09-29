"Helaket (kuştin )û birîndariya 11 leşkerê Sihyonîst, di dema çavdîriya Netenyahû û Trump de"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA-Dezgehên medyayê yên Îbranî bûyerek ewlehiyê ya dijwar ji bo leşkerên Îsraîlî li bajarê Xezzeyê radigihînin, ku bi hevdîtina Tanyahu û Trump re hevdem e.
Li gorî raporên destpêkê, çend leşkerên Îsraîlî di encama avêtina roketek dijî-tank ji aliyê şervanên berxwedanê ve li ser tankek li bajarê Xezzeyê bi giranî birîndar bûn.
Hin dezgehên medyayê jî mirina herî kêm 2 leşkerên Îsraîlî radigihînin.
Vîdyoyek veguhastina birîndaran ji bûyerê di hin çavkaniyan de hatiye weşandin:
.......................
Dawiya peyamê
Etîket
Rejîma Îsraîlê
Xezze
Trump
Benyamin Netanyahu
Your Comment