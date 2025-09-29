Serokê Parlamentoyê di peyamekê de ji ber koça dawî ya hevjîna Ayetullah Sîstanî sersaxî xwest.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Nivîsara peyama Sersaxîye Mihemmed Baqir Qalîbaf wiha ye:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
'Bi navê Xwedayê dilovanê û Dilovîn'
انّالله و انّاالیه راجعون»»
'Bêguman em hemî ji Xwedê ne û em ê her cem wî ve vegerin'
'Ber balî bilind û şirmend yê Hezretî Ayetullahe Mezin Seyîd Elî Sîstanî (Xwedê piştgirîya wan bidome)'
'Silav li ser we be'
'Koçkirina xatûna bihagiran û mezin, Elawîye Celîle, nevîya merhum Seyid Muceded Şîrazî, jina we ya biqîmet sedema peşîmanî û dilşikestinê bû.'
Ew xanima dîndar û bawermend, ku di malbateke esilzade û dîndar de perwerde dîtibû, dilsozê zanîn û dîndariyê bû, jiyana xwe ya pîroz û pak di hevaltî û hevaltiya dilsoz a mala birûmet a fiqih û fezîletê de derbas kir, û roleke navdar û xebatkar di mezinkirina zarokên ku dilsoz, dîndar bûn û ol û rêûresmên Îslamê belav dikirin de lîst.
Ez ji Xwedayê Teala bexşandin, rehmet û hevaltiya bi pîrozan re dixwazim. ji Xwedê re ji bo wê xanima bawermend, û ji bo Cewhera Te, zarokên te yên hêja, û yên din ên sax û xizmên te, sebir û xelatek mezin.”
