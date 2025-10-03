?(sebrê)Çima em li benda pişikandinê dimînin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Erebên cehilî bava jê kirina (bêhnijîn) wek nepak û şom dihesibandin. Ji ber ku ew bêhnijînê(pişikandin) wek nîşaneyeka bela û bûyereke tal dihesibandin, dest bi karekî nedişandin.
Bawerî bi bandora bêhnijînê(pişikandin) hê jî di civakên nûjen de her kêm an zêde wateya xwe heye û li gor hin kesan, bêhnijînek nîşaneyeka bêsiûdî û xirabiya wê karê ye û du bêhnijîn jî nîşaneyeka başî û xweşiyê ya wê karê ye.
Di civaka me de hin kes bawer dikin ku piştî ku kesek bêhnijî(pişikandin), divê karek neyê kirin û di cîh anîna karan de bi taybetî li biryarek ku hema di wê demê de hatiye dayin, divê hinekî bêdeng sekinin.
Di hin rîwayetan de hatiye gotin ku bêhnijîn dibe sedema dermankirina nexweşiyê. Ango bêhnijîn di rastiyê de curek mekanîzmayê parastinê ye ji aliyê laş ve ji bo derxistina faktorên arizûdar wek mîkrob an toz û faktorên alergîk.
Bersiva pispokên olî û zanyarên dînî:
Di vê warê de bi istinadkirina bersivek ji aliyê pispokên olî û zanyarên dînî ve, têkiliyê vê mijarê tê kirin:
Bi xwendina dîroka berê, em fêm dikin ku bandora bêhnijînê (pişikandin) gelek hatîye bal kişandin, bi heya ku di şirovekirina wêrekî û cesaretê de digotîn: "Ew ewqas wêrek e ku bêhnijîna wî wî ji çûna devê şêr û şer nabire."
Îslam li dij vê baweriya xurafî şer kiriye, bêhnijînê wek ni'metek ji bo laş jimartiye ku pêwîstiya hemd û şikra Xudayê çêdike. Ku em ê di jêr de li hin bûyerên bêhnijînê binêrin.
Bêhnijîn(pişikandin) di Rîwayetên Misilman de:
Pêxemberê Mezin (s.x.a) dibêje: "Xuda bêhnijînê hez dike û ziwîkirinê qe nehec dibîne. Gava kesek bêhnijê(pişikandin), divê hemdê Xuda bike û her misilmanek ku bêhnijînê dibihîze, wî du'a bike û ji Xuda baxşîşa zêdeyê bixwaze." [1]
Di hin rîwayetan de hatiye gotin ku bêhnijîn dibe sedema dermankirina nexweşiyê. Ango bêhnijîn di rastiyê de curek mekanîzmayê parastinê ye ji aliyê laş ve ji bo derxistina faktorên arizûdar wek mîkrob an toz û faktorên alergîk.
Di hedîsekê de hatiye gotin ku bêhnijîn dibe sedema rehetî û saxlemî ya laş, û heta sê rojan û li gor rîwayetekê heta heft rojan, ew xelasî ji mirinê dide. Ya ku di nav xelkê de navdar e ku dema bêhnijînê divê hinekî bêdeng sekinin, rastî tune ye û di hedîsan de şopeke ji vê gotinê tune.
Di hedîsekê de hatiye gotin: "Gava mirov bêhnijê(pişikandin) (ji bo şikra saxlemî hatiye peydakirin) bila bêje: 'Elhemdulillah. Allahumme salli ele Muhemmed û Ele Muhemmed.' û gava kesek li ber wî bêhnijê, ji bêhnijêner re bila bêje: 'Yerhamukellah.' û ew jî di bersiva wî de bila bêje: 'Yexfirullah lekum.' Pêxemberê Mezin (s.x.a) fermaye: 'Bêhnijîna (pişikandin) nexweş nîşaneyeka efû û rehetiya laşê wî ye.' Bêhnijîn heya ku ji sêyê zêdetir nebe ji bo laş baş e. û heke ji sêyê zêdetir bû, nîşaneyeka nexweşiyê ye."
Hz. Îmam Seadıq (s.x) fermaye: "Kesê ku bêhnijê ji pênc tiştan xelas dibe: cuzam, serêşî, rijana hêsirî ji çav, bendewara poz û jêhatina por di çav de."
Hz. Îmam Rıza (s.x) fermaye: "Sedema bêhnijînê ev e ku her gava Xuda ni'metek bide mirov û şikra wê neke, Xuda bayek dişîne laşê wî û dizivire heta ku dikeve pozê û bi bandora wê mirov bêhnijê. Gava bêje: 'Elhemdulillah', Xuda wê wek şikra ni'meta ku dabû wî pejirîne."
Bêhnijîn ji aliyê zanistî ve:
Bêhnijîn (pişikandin) bûyerek siriştî ye ku dikare di demên cuda de û bi şêwazên cuda çêbibe. Ew mekanîzmeyek parastinê ye ku ji aliyê laş ve ji bo derxistina tiştên arizûdar wek mîkrob, toz an maddeyên alergîk tê bikaranîn. Bêhnijîn bi lez û bezê çêdibe û heta 100 mîl di saetê de hereket dike. Bêhnijînek dikare 100,000 mîkrob bi hewa ve belav bike.
Xulasê:
Carna bêhnijîn (pişikandin) dikare ji ber gelek sedeman çêbibe, wek tîrbûna ronahiyê, têkoşîn, an jî guherînên hawirdorê. Lê li gor îslamê, bêhnijîn(pişikandin) ni'metek Xudayê ye û divê mirov ji bo wî hemd û şikir bike. Bawerî bi şomî û xurafeyên li ser bêhnijînê(pişikandin) ne rast in û divê em ji wan dûr bikevin.
Wergera Notên Paşîn bi Kurmancî:
1. Buxarî; El-Camîʿu's-Sahîh, c. 5, r. 2290.
2. Mişket-ul Enwar fî Xurer-ul Axbar, c. 1, r. 433.
3. Werger: "Hemd û sipas ji Xudayê dinya ye. û silav û selawatên Xuda li ser Mihemed û malbata wî ya paqij be. Difina min ji bo Xuda wekî teslîmbûnek li ser axê ye, di dema ku ji vê yekê xwe vênexim û poşman nabim."
4. Werger: "Xuda te mezin bike."
5. Mekerem-ul Exlaq, r. 355.
6. Kafî, c. 2, r. 654, h. 5.
7. Heman, h. 6.
8. Kafî, c. 2, r. 654, h. 8; Mekerem-ul Exlaq, r. 354.
9. Kafî, c. 2, r. 654, li jêr h. 19; Mekerem-ul Exlaq, r. 356.
10. Kafî, c. 2, r. 657, li jêr h. 23.
11. "Leqwe" curek nexweşî ye ku di rûyê mirov de derdikeve û (bi bandora wê) dev an çenê mirov di alîyekî de diçe.
12. Mekerem-ul Exlaq, r. 355.
13. Kafî, c. 2, r. 654, h. 9.
14. Heman, r. 655, h. 14.
15. Qurb-ul İsnad, r. 77, h. 229; Bihar-ul Enwar, c. 76, r. 53, h. 2 û 6.
16. Kafî, c. 3, r. 366, h. 2.
17. Kafî, c. 2, r. 655, h. 15; Mekerem-ul Exlaq, r. 354.
18. Kafî, c. 2, r. 656, h. 16.
19. Uyun-ul Ahbar-ir Rıza, c. 2, r. 124.
20. Kafî, c. 2, r. 653, h. 2.
21. Heman, c. 3, r. 366, h. 3.
22. Kafî, c. 2, r. 656, h. 18.
23. Heman, r. 655, h. 12.
24. Kafî, c. 2, r. 656, h. 17; Mekerem-ul Exlaq, r. 353.
25. Werger: "Xuda we bibe rêber û dilê we rast bike." Kafî, c. 2, r. 653, h. 1.
26. Kafî, c. 2, r. 655, h. 14.
27. Kafî, c. 2, r. 656, h. 19.
28. Xisal, c. 2, r. 427; Bihar-ul Enwar, c. 10, r. 111.
29. Kafî, c. 2, r. 656, h. 20.
30. Mişket-ul Enwar fî Xurer-Ul Ahbar, c. 1, r. 433.
31. Mişket-ul Enwar fî Xurer-Ul Ahbar, c. 1, r. 435.
32. Kafî, c. 2, r. 657, h. 27; Mekerem-ul Exlaq, r. 354.
33. Mişket-ul Enwar fî Xurer-Ul Ahbar, c. 1, r. 433.
34. Xisal, c. 2, r. 126.
35. Xisal, c. 2, r. 127.
36. Kafî, c. 1, r. 387.
37. Wesail-uş Şia, c. 8, r. 262.
38. Di derbarê hin taybetmendiyên bêhnijînê(pişikandin) de gelek rîwayet hene. Di vê barê de meriv dikare li pirtûka Hilyet-ul Mutteqîn sererê bike. Mînakî, ji kesê ku bêhnijê(pişikandin) re baş e ku bêje "Yerhemukellah"; Xuda te bi rehmetê xwe bigire.
Your Comment