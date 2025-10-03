Gelê Sa'de yê Yemenê ji bo piştgiriya Xezzeyê xwepêşandanek li dar xist

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA- Welatiyên Yemenî, mîna hefteyên berê, vê hefteyê li parêzgeha Saade ya li bakurê rojavayê Yemenê meşek li dar xistin da ku piştgiriyê bidin gelê Xezeyê.
Meş bi dirûşmeya "Em bi Xezeyê re ne, em komploya Siyonîst-Amerîkî qebûl nakin" hate lidarxistin. Welatiyên Yemenî di vê xwepêşandanê de tekez kirin ku ew ê qet Xezeyê bi tenê nehêlin.
Di xwepêşandanên xwe yên roja Înê de, welatiyên Yemenî ragihandin ku ew li hember komkujî û birçîbûna ku rejîma Siyonîst li dijî wan dike, li kêleka gelê Xezeyê ne û ew bang li hêzên xwe yên çekdar dikin ku operasyonên xwe berfireh bikin nav deverên dagirkirî da ku piştgiriyê bidin gelê bindest ê Xezeyê.
Duh, Seyîd Ebdulmelîk Bedir El-Dîn Hûsî, rêberê Ensar Allah li Yemenê, di axaftina xwe ya heftane de, behsa rewşa li Xezzeyê, komployên Dewletên Yekbûyî û rejîma Siyonîst û qelsiya cîhana Îslamî kir û got: Em li ber temamkirina du salên tijî piştî bidawîbûna rûniştina heştêyî ya Neteweyên Yekbûyî ne û hêrsa cîhanî gihîştiye lûtkeyê, di heman demê de dijminê Îsraîlê li dijî gelê Filistînê jenosîdê dike.
Rêberê Ensar Allah li Yemenê got: Dijminê Îsraîlê di kiryarên xwe de bi hevkarî û piştgiriya Amerîkayê û kêmasî û qelsiya tirsnak a pergalên Ereb û Îslamî ve girêdayî ye, di heman demê de di çend rojên borî de, zêdetirî 2,500 kes şehîd û birîndar bûne, ku piraniya wan jin û zarok in, û gelek ji wan koçber bûne, û hin ji wan hîn jî li taxên dorpêçkirî yên bajarê Xezzeyê ne.
