Dadwerî:Samaan Mihemed Xeyara, serokê operasyona kuştinê ya li dijî Şêx ul-Îslam, cezayê darvekirinê lê hat birîn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X)-ABNA- Dadweriyê ragihand: "Saman Mihemedî Xeyar" piştî şopandina prosedurên qanûnî bi tohmeta şer û endametiya di komên terorîst û tekfîrî de, pêkanîna operasyonên çekdarî, û plansazkirin û rêvebirina kuştina şehîd Mamosta Şêxul Îslam li Sine, hate darvekirin.
Di 16ê Îlona 2009an de, piştî ku li Mizgefta Seyîd Qutb li Sine nimêja mexrib û îşa kir, Şehîd Mamosta Mihemedî Şêxul Îslam li ber vê mizgeftê ji aliyê kesên girêdayî komeke terorîst a tekfîrî ve hate gulebarankirin û şehîd kirin.
Yek ji faktorên sereke yên şehîdkirina Mamosta Şêxul Îslam, ku ligel çend terorîstên din hate naskirin û girtin, kesek bi navê Saman Mihemedî Xeyar bû.
Saman Mihemedî Xeyar endamek komeke terorîst-tekfîrî bû ku di sala 2006an de piştî ku qursên perwerdeyê derbas kir û beşdarî operasyonên terorîst û sabotajê yên girêdayî vê komê li hundirê Îranê bû, ji aliyê komê ve hate tevlîkirin.
Êrîşa terorîstî ya li ser Midûriyeta Polîsan a Sine, beşdarbûna di dizîna dikaneke zêr û revandina ku bû sedema kuştina kesê revandî, û plansazkirin û rêvebirina kuştina şehîd Şêx Îslam di nav kiryarên sûc ên ku ji hêla wî kesê mehkûm ve hatine kirin de bûn.
Saman Mihemedî di dizîna çekdarî ya dikaneke zêr li Hemedanê, dizîna çekdarî ya otomobîlekê û kuştina ajokarê wê, gulebarankirina li ser mirovan, êrîşa çekdarî ya li ser qereqola polîsan li xaçerêya Şêxan li Sine û şehîdkirina leşkerekî de jî rolek lîstiye.
Piştî hilweşîna koma terorîst-tekfîrî, Saman Mihemedî Xiyare li bajarên cûda yên welêt, di nav de Bane, Bukan û bajarê Heştgerd li parêzgeha Alborz, xwe vedişart û di 29ê Kanûna Pêşîn a 2013an de bi rêya tedbîrên îstîxbaratî û operasyonî hate girtin.
Piştî girtina bersûc, dosyaya wî bi îdianameyê re ji dadgehê re hate şandin. Dadgeh bi amadebûna kesê mehkûm û parêzerê wî pêk hat û li ser bingeha rapora saziyên ewlehiyê, îtîraf û belgeyên di dozê de, Saman Mihemedî Xiyare cezayê darvekirinê lê hat birîn. Li ser daxwaza îtîrazê ya bersûc û parêzerê wî, doz ji Dadgeha Bilind re hat şandin.
Piştî nirxandina dozê, Dadgeha Bilind îtîraz qebûl kir û piştî betalkirina biryarê, doz şand heman şaxê. Doz li dadgehê ji nû ve hat nirxandin û li ser bingeha belgeyên heyî, bersûc cezayê darvekirinê lê hat birîn.
Piştî nirxandina dozê, Dadgeha Bilind biryar piştrast kir û dawî li biryarê anî. Di dawiyê de, cezayê darvekirinê yê Saman Mihemedî Xiyare kurê Selîm bi tohmeta şerê li dijî Îslamê, têkbirina ewlehiya welêt, endamtiya komên terorîst û tekfîrî, û pêkanîna operasyonên çekdarî û fermandariya kuştina şehîd Mamosta Şêx el-Îslam hat birîn, îro sibê (Şemî) hat bicîhanîn.
