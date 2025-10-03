"İmamê Înê yê Sine: Xort(Ciwan) pêşengên guherînê di civaka îslamî de ne"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Mamosta Fayîq Rostemî, di xutbeyên nimêja înê yên vê hefteyê de ku li Mizgefta Mezin a Senendecê hatin lidarxistin, girîngiya exlaq û berpirsiyariya Îslamî di rewşa heyî ya welêt de tekez kir.
Di axaftina xwe de, dema ku behsa taybetmendiyên cihêreng ên mirovekî misilman kir, rola rayedaran di rêvebirina civakê û xurtkirina yekîtiya Îslamî de girîng dît.
Di beşek ji axaftina xwe de, Mamosta Rostemî bal kişand ser girîngiya exlaqê baş di jiyana rojane de û got: Mirovekî misilman divê her tim xwedî exlaqek baş be û ev exlaq divê di hemî aliyên jiyana wî de were nîşandan.
Wî destnîşan kir: Pêxemberê Îslamê (s.x) tevî pirsgirêk û zehmetiyên ku di dema xwe de pê re rû bi rû maye, her tim tekezî li ser prensîbên exlaqî kiriye, û ev taybetmendî bûye sedem ku civaka Îslamî wî wekî modelek mirovî ya bêkêmasî bi bîr bîne.
Pirsgirêkên civakê ji ber nebûna pabendbûna bi prensîbên exlaqî çêdibin
Xwediyê nimêja Înê ya Senendecê wiha lê zêde kir: "Di rewşek ku civak îro bi pirsgirêkên aborî û dorpêçên biyanî re rû bi rû ye, em hewce ne ku her kes, ji rayedaran bigire heya mirovan, xwedî exlaqek li ser bingeha rastgoyî, rastî û berpirsiyariyê be, û gelek ji pirsgirêkên ku em îro pê re rû bi rû dimînin ji ber nebûna pabendbûna bi prensîbên exlaqî di gelek waran de çêdibin."
Xwediyê nimêja Înê ya Senendecê her wiha bal kişand ser rola rayedaran di pêkanîna daxwazên mirovan de û got: "Di rewşa heyî de, divê rayedar hemû hêza xwe bikar bînin da ku pirsgirêkên mirovan çareser bikin, û tiştek ji refah û rehetiya mirovan girîngtir nîne, û dema ku rayedar di karê xwe de têk diçin, mirov bi xwezayî dê bi pirsgirêkên zêdetir re rû bi rû bimînin."
Mamosta Rostemî di berdewamiya axaftina xwe de behsa zehmetiyên serdema Pêxemberê Îslamê kir û got: Pêxember (s.x.a) di jiyana xwe de bi gelek dijwarîyan re rû bi rû ma, lê ew her gav bi xwe dispêre prensîbên Îslamî û exlaqî dikarîbû pirsgirêkan derbas bike, û îro divê em jî bi empatî û baldariya li ser hînkirinên Îslamî rê li ber pêşketin û başbûna welêt vekin.
Hewldana dijmin ew e ku Îrana Îslamî bixe
Di beşek ji xutbeyan de, melayê nimêja înê yê Senendecê behsa dorpêç û zextên derve yên li dijî Komara Îslamî ya Îranê kir û destnîşan kir: Dijmin her tim hewl didin ku li vê axê bixin, lê miletê Îranê, bi bawerî û biryardariya xwe, her tim li dijî van gefan rawestiyaye, û yekîtî û yekparçeyiya gelê Îranê li dijî van zextan hêza bawerî û hevgirtina vî miletî nîşan dide.
Wî her wiha bal kişand ser rola girîng a ciwanan di civaka Îslamî de û got: Divê ciwanên me li kesayetiyên mezin ên dîroka Îslamî, wek Îmam Elî (Silav lêbin) û Pêxemberê Îslamê binêrin û jiyana xwe bi exlaq û berpirsiyariyek baş bijîn, û ev nifş dikare wekî pêşengên guhertinê di civaka Îslamî de tevbigerin.
Di axaftina xwe de, Mamosta Rostemî bang li rayedaran kir ku bi hewildanên mezintir ji bo çareserkirina pirsgirêkên mirovan, alîkariya xurtkirina bawerî û razîbûna raya giştî bikin.
Wê zêde kir: Divê em hemî di vê rêyê de rola xwe baş bilîzin û gavên ku bi evîn, hevxemî û exlaqê Îslamî xizmeta welat û milet bikin bavêjin.
Your Comment