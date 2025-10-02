Pêşangeha Cîhana Quranê li Kazan, Rûsya tê lidarxistin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) - ABNA - Mizgefta Mercanî li Kazanê ya Rûsyayê dê merasîma vekirina fermî ya pêşangeha Cîhana Qur'anê li dar bixe. Hejmarek ji zanyarên Rûsî yên herêmî, nûnerek ji Wezareta Weqf û Karûbarên Îslamî ya Qeterê, hejmarek ji rayedarên hikûmetê û şaredariya Kazanê, endamên Kongreya Cîhanî ya Tataran û kesayetên çandî û olî dê di çalakiyê de amade bibin.
Pêşangeh li Kazanê bi piştgiriya Daîreya Karûbarên Olî ya Misilmanên Federasyona Rûsyayê, Wezareta Weqf û Karûbarên Îslamî ya Qeterê û Daîreya Karûbarên Olî ya Misilmanên Komara Tataristanê tê lidarxistin.
Pêşangeha Cîhana Quranê, ku di Mijdara 2024an de bi serkeftin û pêşwaziyek mezin hate lidarxistin, berî Kazanê li Moskow, Saratov û Saranskê hate lidarxistin.
Li gorî ajansa nûçeyan a herêmî ya Kazanê, pêşangeha "Cîhana Qur'anê" projeyek girîng a perwerdehî û zanînî ya îslamî ye ku mêvan dikarin bi mîrata dewlemend a Qurana Pîroz re bibin nas û gelek guhertoyên çapkirî û dîjîtal ên nûjen ên Peyva Wehyê ji nêz ve bibînin.
Merasîma vekirinê dê roja Înê, 3ê Cotmehê saet 4:00ê êvarê bi dema herêmî li Mizgefta Mercanî ya li Kazanê were lidarxistin, û pêşangeh dê ji 4ê Cotmehê heta 6ê Cotmehê (ji Şemiyê heta Duşemê ya hefteya bê) ji saet 10:00ê sibê heta 6:00ê êvarê bi dema herêmî ji bo mêvanan vekirî be.
