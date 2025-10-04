Hejmara şehîdên li Xezzeyê ji 67 hezarî derbas bû

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê li Şerîda Xezzeyê daxuyaniyek weşand û amarên herî dawî yên şehîd û birîndarên di êrîşên artêşa Îsraîlê li ser Şerîda Xezzeyê de ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve eşkere kir.
Li gorî Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê li Şerîda Xezzeyê, ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve heta niha 67,074 kes di encama êrîşên artêşa Îsraîlê li ser Şerîda Xezzeyê de şehîd bûne.
Saziya bijîşkî ya Filistînê her wiha diyar kir ku hejmara giştî ya birîndarên di êrîşên artêşa Îsraîlê li ser Şerîda Xezzeyê de ji destpêka şerê li vê şerî ve gihîştiye 169,430.
Wezaretê ragihand ku di 24 saetên borî de, cenazeyên 66 şehîdan jî ji bo nexweşxaneyê hatine veguhastin. Di vê heyamê de 265 kes jî birîndar bûne.
Her wiha, ji 18ê Adara 2025an vir ve, di pêla nû ya êrîşên li ser Xezzeyê de, 13,486 kes şehîd bûne û 57,389 kes jî birîndar bûne.
Bi hezaran kesên din hîn jî winda ne û di bin kavilên Xezzeyê de ne.
