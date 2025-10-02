Almanya piştgiriya xwe ya ji bo komkujiya Xezzeyê didomîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Wezareta Karûbarên Aborî ya Almanya di bersiva xwe ya ji bo pirsek parlemanî de ku ji hêla Partiya Çep a muxalefetê (Die Linke) ve ji hikûmetê re hatiye şandin, destnîşan kir ku di navbera 8ê Tebaxê, roja ku hikûmetê biryara xwe ya hinardekirina qismî ya çekan bo Îsraîlê ragihand, û 22ê Îlonê, destûr hatiye dayîn ku hilberînerên parastinê yên Alman çekên bi nirxa herî kêm 2.46 mîlyon euro bidin Îsraîlê.
Hikûmeta Almanya îdia kir ku ev pejirandin tenê ji bo "amûrên leşkerî yên din" in, ne "çekên şer" in, û beşek pir piçûk ji hinardekirinên berê yên pejirandî temsîl dikin.
Di 8ê Tebaxê de, Şansolyer Friedrich Merz ragihand ku piştî biryara Îsraîla Siyonîst a zêdekirina operasyonên xwe li Xezeyê, hinardekirina çekên ku dikarin li Şerîda Xezzeyê werin bikar anîn bo Îsraîlê hatiye rawestandin.
Berlînê destûr dabû hilberînerên parastinê yên Alman ku di navbera 1ê Çile û 8ê Tebaxa 2025an de çekan bi qasî 250 milyon euro bidin Îsraîlê.
Hikûmetê di sala 2023an de firotina çek û alavên leşkerî yên bi qasî 327 milyon euro ji Îsraîlê re pejirand. Di sala 2023an de, firotina çek û alavên leşkerî yên Alman ji Îsraîlê re li gorî sala 2022an deh qat zêde bû.
Di vê navberê de, parlamentera Partiya Çep Lea Reisner bi tundî rexne li hikûmeta xwe kir ji ber ku lîsansên hinardekirinê ji Îsraîlê re ji nû ve daye û got, "Hikûmeta Alman bi sekinandina hinardekirina qaşo gelê Alman dixapîne dema ku hinardekirina alavên leşkerî yên bi mîlyonan dolar ji Îsraîlê re erê dike."
Di vê navberê de, Berlîn demek dirêj e ku piştgirek "tund" ê Îsraîlê yê qirker e, di heman demê de rêberên siyasî yên Alman bi berdewamî vê piştgiriya ji bo Îsraîlê diparêzin bi behskirina berpirsiyariya dîrokî ya Almanya ji bo rabirdûya Naziyan a welêt û Holokostê.
Hinardekirina çekan bo Almanya bi beşdariya Wezareta Karûbarên Aborî û Parastina Avhewayê ya Almanya, Wezareta Karûbarên Derve û Ofîsa Federal a Karûbarên Aborî û Kontrolkirina Hinardekirinê (BAFA) tê biryardan.
Di rewşên bi taybetî hesas de, Konseya Ewlehiyê ya Federal, ku serokwezîr û wezîrên din jî di nav de ne, dikare vê biryarê bide.
Derbarê hinardekirina çekan a Almanya bo Îsraîlê bi rêya welatên sêyemîn de ti daxuyanî nehatiye dayîn.
Etiket: Almanya, Xezzeyê, Jenosîd, Îsraîl
Hikûmeta Almanya piştî qedexeya hinardekirina qismî ya çekan, şandina çekan a bi nirxê 2.46 milyon euro bo Îsraîlê, ku berpirsiyarê qirkirina li Xezzeyê ye, pejirand.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Wezareta Karûbarên Aborî ya Almanya di bersiva xwe ya ji bo pirsek parlemanî de ku ji hêla Partiya Çep a muxalefetê (Die Linke) ve ji hikûmetê re hatiye şandin, destnîşan kir ku di navbera 8ê Tebaxê, roja ku hikûmetê biryara xwe ya hinardekirina qismî ya çekan bo Îsraîlê ragihand, û 22ê Îlonê, destûr hatiye dayîn ku hilberînerên parastinê yên Alman çekên bi nirxa herî kêm 2.46 mîlyon euro bidin Îsraîlê.
Your Comment