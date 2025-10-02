Pêkanîna programa manewî û ziyaretê "Rizwane" ji bo Şiîyên Azerbaycanê li Mazargeha Îmam Riza (s.x) + Wêne

Rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu Beyt(s.x) ji Meşhedê
Programa "Rizwane" ku ji bo koma jinên ziyaretker ji Komara Azerbaycanê hatibû amadekirin, bi alîkariya Beşa Asyaya Navîn a Rêveberiya Ziyaretkerên Derveyî Îranê li Astana Qudsê ya Rizayî hat pêkanîn.
Rêûresm:
Pêşangeh bi xwendina ayetên Quranê ji aliyê Zehra Heydirowa ve dest pê kir.
Piştre pêşkêşkar bi xweşamadeyî ji beşdaran re got.
Beşên Bingehr:
"Etîketa Ziyaretê" ji aliyê Ruqeye Sadîqî:
Rêbazên rast ên ziyaretê hate şirove kirin.
Amûra praktîk a destnimêjî û hukmên nimêjê hatin hînkirin.
"Di Bêça Evînê de" - Axaftina Zehra Husiênva:
Li ser şexsiyet û jiyana Necme Xatûn (dêya Îmam Riza) sekinî.
Navên wê yên dîrokî: Necme, Tektem, Semme, Ummul Banîn.
Çîroka zewaca wê bi Îmam Kazim re bi pêşniyara Hemîde Xatûn.
Nîşanên pîroz di dema hamîlehiyê de: bêgiranî û banga îbadetê ji zikê wê.
Sê Dersên Sereke:
Hilbijartina li ser bingehê takwa:
"Di zewacê de pîvana sereke îman û exlaq e."
Tesîra manewî ya diya li zarok:
"Hawîrdora manewî bandor li perwerdehiyê dike."
Diya zana, zarokê zana:
"Zanyarîya Îmam Riza ji perwerdehiya diya wî ye."
Peyamên Pratîkî:
Ji bo diyan: "Xaniyên tije zikir, rizqa helal û edeb ava îmana nifşê pêşîn in."
Ji bo bavan: "Îmam Kazim mînakeke baş ji bo hilbijartina jina guncav e."
Ji bo ciwanan: "Girîngiya hawîrdora manewî ji bo pêşketina talantê dihêle xuyangê."
Dawî:
Programa manewî bi dana hediyeyên pîroz ji beşdaran bi dawî bû.
