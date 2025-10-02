?Ma em dikarim desthilatdariyek (Muctahidekî)olî ya mirî teqlîd bikim

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
P 1. Kesekî ku peyrewê Îmam Xwumeynî(ra) bû, piştî mirina xwe otorîteyek diyarkirî şopand. Niha ew dixwaze dîsa şopê Îmam bike. Gelo ev şopîner destûr e?
C. Ji bo tedbîran, ne destûr e ku meriv ji muctehidek zindî ku hemî mercan pêk tîne, veguherîne muctehidek mirî. Lêbelê, heke muctehidê zindî di dema zivirîna wî de mercan pêk neaniye, zivirîna wî ji destpêkê ve nederbasdar bû, û ev kes niha xwedî vebijarka berdewamkirina şopandina Îmam Xumeynî (ra) ye an jî berê xwe dide muctehidek zindî ku şopandina wî destûr e.
P 2. Ez di dema jiyana Îmam Xumeynî (R.A) de gihîştim temenê mecbûriyetê û di hin hukman de şopê wî bûm, her çend ez mijara şopandina wî baş nizanibim jî. Niha çi mecbûriyeta min heye?
C. Eger te di jiyana Îmam Xumeynî (Xuda rehma xwe lê bike) de hem di kirinên olî û hem jî di yên ne-olî de fetwayên wî şopandibe û di hin biryarên wî de jî şopînerê wî bûyî, wê demê ji bo te destûr e ku tu di hemû mijaran de li pey Îmam (Xuda rehma xwe lê bike) biçî.
P3. Ger ew kesê herî zana be, biryara berdewamkirina li pey mirî çi ye?
A. Berdewamkirina li pey mirî ne mecbûrî ye, her çend ew kesê herî zana be jî; lêbelê, guncaw e ku tedbîra berdewamkirina li pey mirtê yê herî zana neyê terikandin.
P4. Gelo destûra ji muctehidê herî zana ji bo berdewamkirina li pey mirtê derbasdar e, an destûra muctehidêkî bes e?
A. Ji bo destûrdayîna berdewamkirina li pey mirtê, ger mesele lihevkirinek di navbera hiqûqnasan de be, destûra ji yê herî zana ne mecbûrî ye.
P5. Kesekî ku li pey Îmamê rehmetî (ra) çûbe û piştî mirina wî di hin mijaran de li pey muctehidek din çûbe, û niha ku muctehid jî koça dawî kiriye, erkê vî kesî çi ye?
Bersiv: Ew dikare di mijarên ku jê dûr neketiye de li pey Îmam (r.a) biçe. Her wekî ku ew xwedî bijartina şopandina fetwaya muctehidê duyem di mijarên ku jê dûr ketiye de, an jî ber bi muctehidek zindî ve biçe, ye.
P 6. Piştî mirina Îmamê rehmetî (Sûreyê Pîroz), min fikirî ku şopandina fetwaya kesê mirî ne destûr e, ji ber vê yekê min muctehidek din ê zindî ji bo şopandinê hilbijart. Ma ez dikarim careke din vegerim ser şopandina Îmamê rehmetî? A. Piştî ku hûn ji muctehidê zindî dûr ketine, piştî ku hûn ji wî dûr ketine û berê xwe dane muctehidê zindî, wekî tedbîrek, ne destûr e ku meriv bişopîne, heya ku fetwaya muctehidê zindî nexwaze ku meriv berdewam bike bi şopandina mirî, û hûn bawer bikin ku Îmam (Xwedê rehma xwe lê bike) ji muctehidê zindî zanatir e, di vê rewşê de şopandina Îmam (Xwedê rehma xwe lê bike) ferz e.
P 7. Gelo destûr e ku carinan di heman mijarê de behsa fetwaya muctehidê mirî û carinan jî behsa fetwaya muctehidê zindî, ku zanatir e, were kirin, tevî cûdahiyek di fetwayan de?
A. Berdewamiya şopandina mirî destûr e heya ku meriv ji muctehidê zindî dûr nekeve, û piştî ku hûn dûr ketine, wekî tedbîrek, dîsa vegera cem mirî nayê destûr kirin.
P 8. Gelo ji bo peyrewên Îmamê rehmetî (Xwedê rehma xwe lê bike) û yên ku dixwazin berdewam li pey wî biçin ferz e ku ji yek ji rayedarên zindî destûr bixwazin? An jî gelo lihevkirina piraniya rayedarên Îslamî û zanyaran li ser destûrdayîna şopandina mirî têrê dike?
C. Bi texmîna lihevkirina zanyaran li ser destûrdayîna şopandina mirî, şopandina Îmam (Xwedê rehma xwe lê bike) destûr e û di vê rewşê de ne hewce ye ku meriv behsa muctehidek taybetî bike.
P 9. Raya Cenabê We çi ye di derbarê şopandina mirî de di mijarekê de ku kesê berpirsiyarê şopandina desthilatdariyê dema ku berpirsiyar sax bû li ser tevgeriyaye an nekir?
C. Şopandina mirî di hemî mijaran de, hetta di mijarên ku berpirsiyar li ser tevgeriyaye de jî, destûr û layiq e.
P 10. Li gorî destûrdayîna şopandina mirî, gelo ev biryar ji bo kesên ku di jiyana wî de ne berpirsiyarê şopandina muctehid bûn lê li gorî fetwayên wî desthilatdarî tevgeriyane jî derbas dibe?
C. Eger teqlîda kesekî/ê negihîştî ji muctehidek ku hemû şertan pêk tîne bi awayekî rast hatibe bidestxistin, piştî mirina wî jî berdewamkirina şopandina heman muctehidê destûr e.
P11. Em peyrewên Îmam Xumeynî (RA) ne ku piştî mirina wî ya trajîk jî berdewam kirine ku em li pey wî biçin. Lêbelê, ji ber ku em di şert û mercên dijwar ên heyî de ku neteweya Misilman bi xudperestiya gerdûnî re têdikoşe, bi pirsgirêkên olî yên nû re rû bi rû ne, û em hîs dikin ku divê em berê xwe bidin Xwedayê Wî û li pey te biçin, gelo ev ji bo me destûr e?
A. Berdewamiya şopandina Îmam (ra) ji bo we destûr e û hûn ne hewce ne ku di vê demê de ji hînkirinên wî dûr bikevin. Ger hûn hewce ne ku li ser hukmê olî li ser mijarên nû bipirsin, hûn dikarin bi ofîsa me re têkilî daynin.
P12. Erka peyrewek li hember otorîteya xwe ya olî çi ye ger ew zanîna otorîteya din nas bike?
A. Wekî tedbîrek, di mijarên ku fetwaya otorîteya heyî ji fetwaya otorîteya herî zana cuda ye, ji zanîna otorîteya herî zana dûrketin ferz e.
P13. Gelo di rewşên ku fetwaya merceyê herî zana ne li gorî demê be an jî bicîhanîna wê pir dijwar be, gelo ji merceyê herî zana ber bi kesekî nezan ve dûrketin destûr e?
Ji bo tedbîrekê, dûrketina ji merceyê zindî ber bi muctehidek din nayê destûr kirin, heya ku merceyê duyem ji merceyê yekem zanatir nebe û fetwaya wî li ser mijarekê bi fetwaya muctehidê yekem re nakok be.
Tenê gumankirina ku fetwaya merceyê ne li gorî dem û şert û mercên wê demê ye an jî bicîhanîna fetwaya wî dijwar e, nayê wê wateyê ku dûrketina ji muctehidê herî zana ber bi muctehidek din ve destûr e.
