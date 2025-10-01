  1. Home
Cîgirê Serok: Em amade ne ku Îranê biparêzin

2 October 2025 - 01:11
News ID: 1733847
Cîgirê Serok: Em amade ne ku Îranê biparêzin

"Bi destûra Xwedê, şer çênabe û eger şer çêbe, em bi tevahî amade ne," wî di kêleka civîna kabîneyê de got.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Cîgirê Serokê Komara Îslamî ya Îranê Mihemed Cefer Qaimpana di kêleka civîna kabîneyê de got ku siyaseta derve ya welêt dê di çarçoveya Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî de were rêkûpêk kirin û piştî pejirandina Rêberê Bilind were bicîhanîn.

"Bi destûra Xwedê, şer çênabe û ez dibînim ku ne mimkûn e ku dijmin bixwaze şer dubare bike ji ber ku çarenûsek baş li benda wî ye û em bi tevahî amade ne ku xakê biparêzin," wî got.

