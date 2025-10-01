Larîcanî: Amerîka danûstandinên rastîn naxwaze

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Ji ber ku axaftin di dirêjî de, ez ê wê li gorî beşên sereke û taybetmendiyên ku Larîcanî li ser Şehîd Hezir Nesrullah rave dike, bi kurtî û ron îfade bikim.
---
Beşa 1: Taybetmendiyên Bingehn ên Şehîd Nesrullah
Fikrek Sazbûyî û Bêrî: Larîcanî dibêje: "Şehîd Nesrullah fikrekî koz û pevreçûyî li hember guhertinên herêmî hebû, bi taybetî li Libnan û cîhana Îslamê. Li hember gelek siyasetmedaran ku di mijaran de belav dibin, wî her bergeh û nêrînek ron hebû."
Nêrîna Pêşbînî: "Ew dikaribû bi vê nêrîna pêşbînî ve, sazî û tevgeran bi serketinî bi rê ve bibîne. Ger pêşeng bêyî vê nêrînê bin, ew ê tenê bersivên kurt û demkî bidin, lê ew bi zîrekî û bi şêwira şêwirê rêya rast dişopand."
Pêdivî bi Şêwirê û Tevlihevbûn: "Ew bi rastî mirovekî şêwirmend bû. Wek mînak, di partiya Hizbullah de, ku avahiya wê şûreyî ye, ew xwe girêdayî biryara şûreyê dikir. Di civînên me yên bi Şehîd Qasim Soleîmanî re jî, me dîtu ku her çend fikrekî xurt jî hebû jî, gava nêrînên nû hatin ravekirin, ew bi azwerî pejirand."
Rastgêrî (Realîzm): "Ew qet ne dixwast bi agahdariyên şaş meriv bigire derekê xelet. Rastî her tiştî bêkêmasî dipeyivand. Ji vê rengdêra wî ya rastgêrî ve, ew bûyerên tirş û şîrîn bi hev re dipîvand û biryarên xwe li ser vê pîvanê dida."
Beşa 2: Karîzma û Şexsiyeta Wî ya Bandorker
Kairos - Zanîna Dema û Cihê Rast: Larîcanî taybetmendiyeke wî ya girîng wek "Kairos" diyar dike: "Ev tê wê wateyê ku pêşengek siyasî çawa dem û cihê xwe dizane û biryara guncan li dema guncan dide. Ev di tevgera Sêyd Hezir Nesrullah de dihat dîtin. Ew serwerê dem û cihê xwe bû, ne ku rewş serwerê wî bû."
Mînak: Berxwedana Şerê 33 Rojan: "Di şerê 33 rojan de, di heftiya yekem de rewş pir zehmet bû. Gelek pêşniyar dikirin ku vekişin. Lê biryara wî ew bû ku divê berxwedan were kirin. Vê biryarê wî di krîzê de xurt xuyang kir."
Şexsiyeta Bandsor û Mifî: "Her çend wî karîzmayeke mezin jî hebû jî, gava li kêleka wî rûdiniştî, ew wek mirovek pir sade û xweş dipeyivand. Ev xweşikahî û bandora wî, bi fikra wî ya kûr, şêwirmend û aqilparêzî ve girêdayî bû. Gava ev taybetmendî bi mifîbûnê ve tê, bandora wî du qat zêde dibe."
Beşa 3: Nêrîna Larîcanî li ser Tevgera Hizbullah û Dijminahiyan
Kok û Domdariya Hizbullah: Larîcanî dipejirîne ku şehîdketina Nesrullah tevgera Hizbullahê xera nake: "Hizbullah tevgerake kokdar e ji ber ku dûşîneyeke îdeolojîk heye û riya cîhadê dişopîne. Gava pestê li ser vê tevgerê zêde dibe, kapasîteya wê jî zêdetir dibe. Tevgera ku rêbaza wê cîhad e, bi vî awayî namire."
Nexweşiya Dijminan: "Dijmin fêm kirine ku ji bo serweriya Îsraîl li herêmê, rêyekê din tune ye. Ji ber vê yekê, tenê rêya wan a dawî hêz ù zordarî ye."
Çavkaniya Berxwedanê: Larîcanî dişibîne ku tevgerên berxwedanê bi xwe ji binxetên xwe derdikevin: "Wekî ku hûn Hizbullah'ê ava kirin, em jî berxwedana Iraqê ava dikin. Wekî ku şopînerên Îsraîlê derketine Berûtê, xortên li wir hest kirin ku divê welatê xwe biparêzin û tevger bi xwe derket. Em tenê alîkariya wan dikin."
Beşa 4: Peymana Giştî
Larîcanî xelas dike ku: "Vê tevgera berxwedanê sermayeke mezin ji bo gelê Libnan û cîhana Îslamê ye. Îsraîl ji ber vê tevgerê nexweş e. Ger ev tevger nebe, dê hemû herêm wêneke xirab bibîne. Plana Dewletên Yekbûyî û Îsraîlê ew e ku serweriya Îsraîlê li herêmê saz bike, lê ev plan bi sînorên xwe re rû bi rû ye."
Dawiya Peyam
Your Comment