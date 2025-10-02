  1. Home
Xwepêşandanên berfireh li Ewropayê ji bo protestokirina êrîşa Îsraîlê li ser karwana Semudê

2 October 2025 - 10:37
News ID: 1733926
Ji bo protestokirina êrîşa Îsraîlê ya li ser karwana Semudê, li welatên Ewropayê xwepêşandanên berfireh hatin lidarxistin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li gorî El Cezîreyê, welatiyên piraniya welatên Ewropî piştî êrîşa nemirovane ya Îsraîlê li ser keştiyên karwana Semudê, desteserkirina çend keştiyan û girtina çalakvanan, daketin kolanan da ku xwepêşandan bikin.

Li gorî raporan, xwepêşandan li Îtalya, Belçîka, Almanya, Fransa, Yewnanistan, Tirkiye, Lozan, Swîsre, Koreya Başûr, Tunis, Şîlî, Venezuela, Bolîvya, Spanya û hwd. pêk tên.

Karwana ji zêdetirî 50 keştiyan pêk dihat, ji bo têkbirina dorpêçê ber bi Xezzeyê ve çû û 70 mîl dûrî peravê rastî êrîşên nemirovane yên Îsraîlê hat. Rejîmê hejmarek keştiyan desteser kiriye û hejmarek çalakvan girtine.

