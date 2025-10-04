Pisporê Tirk ji bo Mehr:Dibe ku Tirkiye û Îsraîl li Sûriyeyê şer bikin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Gorî vê ajansê, guhertinên herêmî Tirkiye û Îsraîl li hember hev daniye. Piştî êrîşa Îsraîl li ser Qeter bi bahaneya heyama Hamasê li Doha, Tirkiyeyê jî hişyariya wekhev wergirt. Serokên Tirkiyê û Erdogan xwestin ku vê yekê wekî xeterekî domdar li ser Tirkiyê binasin. Li gor vê, helwêstên cuda di derbarê plansaziyên Îsraîlî bo êrîş kirina ser Tirkiyê û bandora wan li herêmê belav bûne.
Di hevpeyvînekê de bi Yaşim Demîr, analîstek têkiliyên navneteweyî:
Em vêga şiroveyek girîng ji rewşa têkiliyên Tirkiye-Îsraîl, îhtimala senaryoyên êrîşê û hevkêşeya hêzê li herêmê pêşkêş dikin.
Piştî êrîşa Îsraîl li ser Qeter, li Tirkiyê jî ji ber hebûna ofîsa Hamasê li wir, hişyariyek wekhev hat dayîn. Em di şerê 12-rojî yê Îran-Îsraîl de jî hişyariyek wekhev bihîstibûn. Ma hûn difikirin ku êrîşeke wisa mimkûn e?
Derbarê plansaziyên Îsraîlî bo êrîş kirina ser Tirkiyê:
Ev eşkereyên li ser plansaziyên Îsraîlî bo êrîş kirina ser Tirkiyê mijarek nû nîn e û niha bi guhertinan ve carek din hatine zindî kirin. Şirovekirina Amihay Çikli (wezîrê karûbarên cihûyan li derveyî welat) ji Erdogan re wekî piştgiriyekî Îxwanulmisilmin û xwestina vegera Qudsê wek împeratoriya Osmanî, û binavkirina Tirkiye, Qeter û Sûriyê wek eksena kêşanê ji aliyê wî ve, nîşanê şerê sar di navbera her du aliyan e.
Derheqê îhtimala êrîşa Îsraîlê:
Hin alî difikirin ku li gor îhtimala çalakkirina uranyûmê ji aliyê Tirkiyê ve, Îsraîl divê hêza xwe bo êrîş kirina ser damezrêneriyên leşkerî yên Tirkiyê zêde bike, ji ber ku Îsraîl Tirkiyê wek hêzek herêmî wek xeterekî çavdêrî dike.
Her çend îhtimala êrîşeke rasterast a Îsraîlê li ser Tirkiyê hebe jî, îhtimala zêdetir ew e ku hewlên bêtir bi awayekî teror an jî operasyonên armancdar di dijî endamên Hamasê de bin.
Nexşeya geopolîtîk:
Ev jî guncan e ku were zanîn ku pêkhatin di navbera her du aliyan de di dema ku Tirkiye wek endamek NATOyê û Îsraîl wek hevalê herî girîng ê Amerîkayê, dûr ji çavdêrîyan e.
Em xwestekên polîtîk yên di navbera Tirkiye û Îsraîl de dibînin. Heke Îsraîl li ser Tirkiyê neêşe, Îsraîl çî amûrên din ji bo pestanê li ser Tirkiyê hene? Bo mînak, hin hevkariya di navbera Yewnanistan û Îsraîl de wek amûrek polîtîk a Tel Avîv di dijî Enqereyê tên şirove kirin.
Stratejiyên pestanê yên ne-rasterast:
Wekî diyar e Îsraîl li şûna xetera leşkerî ya rasterast, bi rêya hevkariya herêmî, pestanek ne-rasterast li ser Tirkiyê datîne.
Bo mînak, parastina gazê û cihên stratejîk di Deryaya Rojhilatî de, bingehîn hevkariya Îsraîl bi Kîprosa Başûr û Yewnanistan e. Manewreyên hevbeş jî di vê barê de, hin caran dikare xeterek li ser Enqereyê be.
Li aliyek din, têkiliyên jînewerî û leşkerî yên Îsraîl bi hin koman kurd li Sûriyê û Iraqê dikare wek amûrek din ji bo pestanê li ser Tirkiyê were hejmartin. Ev têkiliyan dikare hevkêşeya ewlehiyê li herêmên sînorî yên Tirkiyê neweş bike.
Her weha giringiya stratejîk a enerjiyê û çavkaniyên bazirganiya derve, kontrola Îsraîl û hevalbendên wê li ser rêbazên bazirganiyê dikare wek rêyekî pestana ne-rasterast di dijî Tirkiyê be.
Derdorê S-400:
Tirkiye di sala 2017an de sîstema S-400 ji Rûsyayê kir. Her çend ew sîstem hêj nehatiye bikaranîn jî, hîn raporên li ser îhtimala vegerandina wê bo Rûsyayê hene. Li gor hebûna Îsraîl li welatên hevsînorê Tirkiyê, ma Enqereyê nabê ji bo wê sîstemê bala xwe zêdetir bike?
Kirîna sîstema S-400 ji aliyê Tirkiyê ve bû sedema xemgîniya cidî li NATO û bû sedema destpêka sanksiyonên Amerîkayê jî. Raporek li ser vê yekê ku Tirkiye dixwaze bingehinek li Sûriyê vekê û S-400 lê bicîh bike, bi baldarî hatine çavdêrî kirin.
Bi rastî eşkereyên hene li ser vê yekê ku lobiya Îsraîl û Yewnanistan li Amerîkayê bi tundî dijî wê îhtimalê ne. Raporek di medyayên Îsraîlî de bi vegotinek ji çavkaniyên bilind, eşkereyê dike ku êrîşên Îsraîl li ser Sûriyê peyamek girîng li ser manewraya avakirina bingehên tirk li wê welat pêk tînin.
Her weha li aliyek din, hebûna Îsraîl li sînorên Tirkiyê sedemek sereke ji bo avakirina siyasetên ewlehiyê yên Enqereyê tê hesibandin.
