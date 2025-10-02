El-Hûsî: Plana Trump ji bo Filîstînê planeke temamen Îsraîlî ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Ebdulmelik Bedreddîn el-Hûwsî, rêberê hereketê Ensarullah ê Yemenê, di xutbeya xweya heftaneyê de li ser rewşa Xeza û tevdana cîhanî axivî. Ew diyar kir ku "me li ser deriyê temamkirina du salan radiweste, piştî bidawîbûna dema heştêyem a NY'ê û gazina cîhanî gihiştiye lûtkeya xwe, lê dijminê Îsraîlî hê jî berdewam dike ku qirkirina komî li gel gelê Filistîn bidomîne."
Rêberê Ensarullah got: "Dijminê Îsraîlî di kirinên xwe de piştevanî û hevkariya Amerîka heye û li ser bêparziya dewletên ereb û misilman ên tirsnak pêbawer e. Di vê demê de zêdetirî 2500 kes şehîd û birîndar bûne, piraniya wan jin û zarok in, gelek ji wan bêmal mane, hin jî hê jî li herêmên dorpêçkirî yên bajarê Xeza dimînin."
El- Hûwsî î ziman da li pey ku dijminê Îsraîlî berdewam dike ku "çeka birçîtiyê" bi kar bîne û qirkirina gelê Filistîn bidomîne, avakirin û xanên mayî di Xezê de hilweşîne û hewl dade ku hemû taxên niştecihân wisa tunne bike ku ji bo jiyanê ne guncaw bin. Dijminê Îsraîlî berdewam dike siyaseta koçberkirina bi zor ê Filistîniyan bo herêmen bêewle yên bêhermadeyên jiyanê, û em dibînin ku zarokên Xezayê yan şehîd dibin, yan birçî dimînin, yan jî bin bombebarana Îsraîlê dijîn.
Ew domand: "Ev di demeke dijmin bi nîşan dayina jin û zarokan difirore û bi awayên cuda yên êrîşê li Filistîniyan bi kar tîne ku xwerûbûna wehşîtiya xwe nîşan dide, heta ku ji van tawanan kêfxweş dibe. Wêne û dîmenên ku em di Xezê de dibînin ji her şiroveyekî zelaltir in, û şopandina pêvajoyên Xezzeyê ji bo hişyariya wijdan û zindîkirina hestê berpirsiyariyê pêwîst in."
"Abdulmelik Huseyn el-Hûsî: Rêberê Ensarullahê Yemenê bi eşkerekirina ku 'Plana Trump ji bo Filîstînê planeke temamen Îsraîlî ye', got: 'Di plana Trump de, navê welatê Filîstînê tenê di astê şêweyî û resmî de ku hin welatên Rojava wê nas kiriye, nehatiye pejirandin.'"
