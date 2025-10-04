Doza Nehc ul-Belaxa(Qurtek ji Nehcul-Belaxê) 21/ bi me û rastiya baweriya mirovan re çi ye?

Kurê Xebargezarî Ehlbeyt (silavên Xwedê lê bin):
Serwerê piraniya şoreşa Îslamî di destpêka saleke nû de di sala 1404an de li bajarê Hezeranê, komek ji mirovan ji gundên cûrbecûr, bi referansa wî, di rola Herêma Kurdistanê de, di mijarên exlaqî de, di rojên windakirina mijarên bi wî ve girêdayî de, Fermandarê Bawermendan, ango çend. Refî` Adalet, Teqwa, û Gadeşt Xewanend û Gaftend: Îran bêzar bûye û bûye Misilman da ku ji dersên Hezretî Elî (silavên Xwedê lê bin) bi sernavê mirovên wê piştî dawiya (silavên Xwedê lê bin) sûd werbigire, bi Nehc el-Belaxa, nirxandinek li ser Kenand û bandora Arseh Ferhengî. Ez wê dixwînim û kêfxweş im ku ev pirtûkek mezin e ku meriv bixwîne û bixwîne. Bachand.
Pêşniyara Qraliyeta Wî Ayetullah Xameneyî xwedî nêzîkatiyek û sûdek çêtir ji Nehc el Belaxa ye. Niha, Îran û Îslam, bi taybetî mizgeftên Perûyê, di rewşeke pir cidî û hesas de ne. Sirra min.
Li gorî îdiayên Rahbar Muazzam Enqilab, nûçeya Gazari Ibn Emsal û weşandina Amuzhaha Nehj al-Balagha Dard balkêş e. Li vir çîroka nîqaşa Îslam û Misilmanan, "Muhemmed Namazî", mamosteyê medrese û zanistên Nehj al-Balagha, di rêze vîdyoyan de heye ku anatomiya nasnameya wî û zanîna wî ya Nehj al-Balagha dihewîne.
Bi navê Xwedayê Herî Dilovan, Herî Dilovan
Pesn ji Xwedê re, Xwedayê cîhanê re
Ev tiştê ku Hezretî Elî (silavên Xwedê li ser wî bin) di Nehj al-Balagha de gotiye, ku tê de wî ravekek li ser wateya mijarê pêşxistiye. Hûn ji gotinên Quranê çi eleqedar in? Ey bawermendan, li baweriyê bigerin. "Ey yên ku bawer kirine, bawer bikin" (En-Nisa': 136). Wateya baweriyê çi ye? Ma tu bawermend î? Bi rastî, heke tu nizanibî çawa vê yekê bikî, wê hingê Aqa Emîr el-Mu'minin (silavên Xwedê li ser wî bin) dê me şermezar neke û bingeha biryara wî dê pir alîkar be. Di şehrezayiya Nehc el-Belaxê de, ez rastî demekê hatim ku Îman pirsek pirsî, "Ger jê were pirsîn," Hezretî Fermuand, mîna pirjimar, ew ji ku hatiye? Dema mayî. Ji ber vê yekê min 31 şekil biryar da. "Û jê li ser baweriyê hate pirsîn." Ma pirsek li ser baweriyê heye? "Piştre wî got, 'Bawerî li ser çar stûnan e.'" Baweriya Çehar Beyah û Rukn Dard: "Li ser sebir, teqezî, edalet û cîhadê." Bawermendek rastîn wekî yek ji mirovên sebirê cil kiriye. Beşîd, mirovên teqez Beşîd, mirovên edalet û mirovên cîhadê Beşîd. Ev tê vê wateyê ku bawermend Mucahîd in ku baweriya wan bi wî an wê tune. Hezreta Har Kadam, sabrê yekem li ku ye, zelalkirina ji hêla Muhend ve, bo nimûne, sebir li ber çavên kesekî din e. "Li ser hesret, dilovanî, asketîzm û bendewariyê." "Elî Şuq" tê wateya hesret û bêrîkirin. Gelo te zelaliyek li ser tiştê ku bi te re xelet e hebû? "Û şefeq" tê wateya "şefeq" û "asketîzm" tê wateya asketîzm tê wateya "li benda tiştekî." "Ji ber vê yekê her kesê ku hesreta bihuştê dike," wî got, "Li ser xwestekan bipirse." Nikare be.
Ez her carê ku ez di laşê xwe de bûm beşdarî xutbeya 165-an bûm, dema ku min nûçe, bereketên min, kêfxweşiya min bihîst, piştî xwestekên xwe hinekî vegeriyam, tiştek neguherînin, û dema ku ez li wir rûniştim, ez ê te nehêlim ez çûm ba Mikhawahid û jê re got ku bibe celebek çarçove.
Di çîrokeke nû de, tiştek nû di vê dinyayê de qewimîye. Li vir ew têne behs kirin: "Ji ber vê yekê her kesê ku hesreta bihuştê dike ji xwestekan azad e." Hûn li ser vê yekê çi difikirin? Ji ayet û vegotinan. Ger tu ji Xwedê hez bikî, tu ê nikaribî daxwazên xwe li vê dinyayê bicîh bînî. Bê guman, gelek kes hene ku rîska lênêrîna hezkiriyên xwe girtine. Ev şerekî derûnî ye, lê di pileya wênesaz de, ne hewce ye ku meriv wiya bike.
"Û her kesê ku ji agir bitirse, dê ji tiştên qedexe dûr bikeve." Ji dest çû. Ev cure tişt e ku her carê ji bo veşartina tiştên qedexe tê bikar anîn, wekî din, bi hêza dojehê, em ê êrîşî destên mirovên ku tiştên qedexe dikin bikin.
Ji kerema xwe sebir bikin. Pêşî, ez bêriya te dikim, ez ji te hez dikim, ez bêriya te dikim, û tu dixwazî ez bimînim. "Û her kesê ku dev ji jiyana dinyayî berde" taybetmendiyek dinyayî ye ku bi xwestekek mezin jê re tê veqetandin, "yê ku felaketan kêm dinirxîne" felaketek e ku li ser bingeha raman an heqaretê wî ye. Dema ku ev dinya li malê be, dema ku dinya li wir be, gulek tê de hebe, gulek saxlem tê de hebe, dema ku gulek li dinyayê hebe, gulek tê de hebe Tu nexweş î, tu nexweş î, tu pîr î û tu nexweş î, ev dinya ne aram e. "Û her kesê ku ji vê dinyayê dûr bisekine, ew felaketan kêm dinirxîne" Ez li benda hatina vê dinyayê me.
Û di jiyana piştî mirinê de, "Û her kesê ku li bendê mirinê be, lezê dide kirinên baş." Ew mîna wê yekê ye ku meriv bi dijwarî li benda derbasbûna kesekî ye, û bi dijwarî li benda meşa wî ye ku bi destên xwe bimeşe, bi nefretkarên wî re ku pir zû rawestin, wekî din ew ê her gav dûr û dirêj be. Qet şans tune. Ji ber vê yekê, li benda tiştekî bi pirsgirêka orîjînal re xelet e, ji ber ku li ser çerxê nefretkar tune ne.
Di çarçoveya Nehj el-Belagha de, ev şerta herî baş e ji bo vê yekê. Li vir hûn dikarin muzîkek bilez û bi kalîte bibînin, wekî din hûn neçar in ku hesabê xwe bixwînin û hesab bikin.
Bila aştî, rehm û bereketên Xwedê li ser we bin.
................................
Bayan Payam/
Parve bike
Mihemed Namazî
Nehc el-Belağa
Your Comment