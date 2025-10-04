?Taliban û Telefonên Mobîl ên Jinan: çi rewşeke heye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- li gorî raporên medyayê yên cuda roja Înê 1ê Cotmehê, li hin mizgeftên Kabûlê, xutbevanên ku ji aliyê Talîbanê ve hatine tayînkirin, ji minberan re gotine ku bikaranîna telefonên jîr ji aliyê jinan ve "di malbatan de dibe sedema gendeliyê" û divê mêr pêşî li vê pirsgirêkê bigirin.
Çavkaniyên herêmî di hevpeyvînekê de bi medyayê re gotine ku ev pêşniyar ji aliyê rayedarên Wezareta Hec û Weqfên Talibanê ve ji bo ku di xutbeyan de werin tekez kirin, ji oldaran re hatine ragihandin. Lêbelê, rayedarên fermî yên wezaretê hîn bertek nîşanî vê yekê nedane, û rastbûn an xeletiya vê fermanê bi fermî nehatiye piştrastkirin an redkirin.
Di vê navberê de, hejmarek welatî û çalakvanên mafên jinan li ser medyaya civakî bertekên tund nîşanî vê pirsgirêkê dane. Yek ji jinên ku li Kabûlê dijîn got:
"Ji bo me, telefonên desta ne tenê amûrek ragihandinê ne, ew amûrek ji bo perwerdehiya serhêl û xebata ji dûr ve ne. Şîretên weha heqaret li jinên xwende yên Afganî ne û nîşanek nêrîna cudakar a Talibanê ya li ser nîvê civakê ye."
Raport nîşan didin ku berê li parêzgeha Qendaharê ya Afxanistanê, Talibanê ji hin mizgeftan ji jinan xwestibû ku telefonên jîr bikar neynin, û hin waiz jî vê yekê wekî "faktorek şaş" bi nav dikirin.
Her çend hîn ne diyar e ka ev tedbîr li seranserê welêt hatiye ragihandin an tenê bi çend herêman ve sînordar e jî, rexnegir bawer dikin ku nêzîkatiyên weha berdewamiya polîtîkayên sînordar ên Talibanê li dijî jinan in û bi eşkereyî bi hewcedariyên perwerdehî û ragihandinê yên civaka îroyîn a Afxanistanê re nakok in.
...
Dawiya peyamê/
Etîket
Afxanistan
Jinên Afxanistanê
Girtina Înternetê ya Afxanistanê
Talîban
Nimêja Înê
Cûdakarî
Di rojên dawî de, raporek ji hêla medyaya Efxanistanê ve hatî belavkirin ku li gorî wê, hinekê ji rêveberên Wezareta Hej û Awqaf a Taliban di nav xutbeya namaza cem’ê de ji gelê xwestine ku mobîlên zîrek ên jinan û keçên malbatan xwe berhev bikin; ev çalakî, heke rast be, yek gava din e ku ji bo sinorkirina civakî û perwerdehiya jinan tê hesibandin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- li gorî raporên medyayê yên cuda roja Înê 1ê Cotmehê, li hin mizgeftên Kabûlê, xutbevanên ku ji aliyê Talîbanê ve hatine tayînkirin, ji minberan re gotine ku bikaranîna telefonên jîr ji aliyê jinan ve "di malbatan de dibe sedema gendeliyê" û divê mêr pêşî li vê pirsgirêkê bigirin.
Your Comment