Sûdanî: Rewşa Iraqê bi awayekê bêmînak geş bûye

4 October 2025 - 20:37
Serokwezîrê Iraqê got: Ji bo cara ewil, Iraq bûye şehedê geşatiyeke bêmînak û me di du sal û nîvan de, karî alûgurê çêbikin ku welatiyan di beşa xizmetguzariyan ew hîs kirin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Mihemed Şiya Sûdanî di hevpeyvînekê de got: Me ji bo sererastkirina navendên çavdêriyê hewil da û me derbarê aliyên ku di diziya sedsalê de dest hebûn lêpirsîn u lêkolîn pêk anî, di encamê da me karî 500 milyar dînaran vegerînin. Serokwezîrê Iraqê her wiha got: Niha dema  pêkanîna hevpeymaniya siyasî, ewlehî û aborî di navbera welatên Îslamî û avakirina hêzeke ewlehiyê ya hevbeş jibo rawestana li ber pirsgirêkan e. Divê welatên Ereb û Îslamî di Konseya Ewlehiyê û Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî de bikevin tevgerê û ji bo rawestana li ber rejîma dagirker hevkariyê bikin.

