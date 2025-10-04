Sûdanî: Rewşa Iraqê bi awayekê bêmînak geş bûye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Mihemed Şiya Sûdanî di hevpeyvînekê de got: Me ji bo sererastkirina navendên çavdêriyê hewil da û me derbarê aliyên ku di diziya sedsalê de dest hebûn lêpirsîn u lêkolîn pêk anî, di encamê da me karî 500 milyar dînaran vegerînin. Serokwezîrê Iraqê her wiha got: Niha dema pêkanîna hevpeymaniya siyasî, ewlehî û aborî di navbera welatên Îslamî û avakirina hêzeke ewlehiyê ya hevbeş jibo rawestana li ber pirsgirêkan e. Divê welatên Ereb û Îslamî di Konseya Ewlehiyê û Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî de bikevin tevgerê û ji bo rawestana li ber rejîma dagirker hevkariyê bikin.
