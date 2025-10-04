Neîm Qasim: Plana Trump a ji bo Xezzeyê planeke Îsraîlê ye di bin perdeya Amerîkayê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Al Mayadin, Şêx Neîm Qasim, dîbîra giştî ya Hizbullahê ya Libnanê, di sersaleya şehîdiyê yê Şêx Nebîl Qawûq û Seyîd Suheyl el-Huseynî — ku di nav çîrokên bingehîn ên berxwedana Îslamî yên Libnanê de tên hesibandin — axivî. Qasem got: em sersaleya şehîdên cihadi, Şêx Nebîl Qawûq û Suheyl el-Huseynî, bi rûmetê pîroz dikin. Em ê li ser van du şehîdan axivin û paşê rêbazên siyasî yên herêmî û xweparêzî têdî bibînin.
Wê zêde kir: şehîd Şêx Qawûq rolê xwe lîst û di berxwedana dijî şerê têxistî li dijî Cumhuriyeta Îslamî de beşdarî hêja kir. Wext ku dijminan Îran, berxwedanê Îslamî, rastiya û Filistînê hîn target dikin, hemû van tiştan yek armanc in; ji ber vê yekê her kes ku di herêmê de heye divê mesûliyeta xwe weregire.
Dîbîra giştî ya Hizbullahê got: şehîd Şêx Qawûq ji 2018 heta demê şehîdiyê xwe rêveberiya ewlehiya pêşgîr bû. Pirs tê radest kirin ka çawa şehîd Qawûq ji navê serokê şûna execîvê ya Hizbullah ve hat veguherîn bo yekîtiya ewlehiyê pêşgîr — ev jî ji daxwaza Seyyid Hasan Nasrallah bû û Şêx Nebîl Qawûq bê lêçûnê fermana wî qebûl kir. Şêx Qawûq balê taybet danî ser pêşbirkêran — her li berêjê yên başûr an dema ku hat Berûtê, wî di Sûriyê de jî diçû û bi pêşbirkêran re dîtin û pir nêzîkî wan bû.
Şehîd Şêx Qawûq derse dînî û gotûbêj û müzakereye bi gelek ulema jê neker. Wî pirtûkên li ser sêret, edeb û aqîdeyê hatiye nivîsandin. Şehîd Qawûq nimûneyek bû ji wan kesanê ku tê de hiş û îman têne civakirin. Ew rojane sê cüzê Qur’ânê xwend. Di şerê awalî ya El-Bas de 12 mêjûyên ulema şehîd bûn û ev nîşan dide ku ulema me beşek neparçe ji tevgera siyasî, cihadî û kiryarî ya ummetê ne.
Dîbîra giştî li ser şehîd Suheyl el-Huseynî jî axiv: şehîd el-Huseynî ji destpêk heval û hevalperestiya Hecc Emad Mughniyah bû û Hecc Emad di amûrên cihadî û ewlehiyê de bi taybetî ser wî hevdîtibû. Ev şehîd rêjeya ewlehiyê ya herêma Berûtê di 1991 de berdest kir û paşê heta 2000 di şerê dijî casusî de rêveberî kir. Di 2008 de wî rolê serekî jêbirû û bû serokê alîkar a Seyyid Hasan Nasrallah.
Wî zêde kir: ev şehîd pir balkêşî li ser dosyaya girêdayîyên girtiyan kir. Wî wek mamoste, perwerdekar û rêber tê nasîn. Seyyid Hasan wî rêjeya peygirîya dosyaya aborî û civakî da û projeyan ji bo alîkariyê ya gel damezrandin. Ev şehîd hewla xwest ku wek leşkerê bê nav û dûr ji çalakî û nam tê bihêlin. Wî nimûneya fîdanîna jiyanê, sebr û qadamêst, aram û kêmpeyiv bû.
Dîbîra giştîya Hizbullahê diyar kir: Îsraîl di rêza projeya “Îsraîla mezin” de berdewam dike û Amerîka hemû alîyê wê ye; her gav ku hinek gava em dibînin wek hinek vegeriya taktîkî, ew dikare vegeriya stratejîkek be ku ji bo îstifade ji derbarê pozîsyonek diyar tê bikaranîn.
Şêx Neîm Qasem bêyan kir: wê ku em di Xezze de di du salan berî de temaşe dikin beşek neparçe ji projeya Îsraîla mezin e. Hemû tişt di herêmê de bi hev têne girêdan. Divê em hemû bi vî êdîre re berdewam dijîn û ne hewce ye ku kes bêdeng bixwaze bêyî vê arîza welatek xwe bibîne. Hûn jî hedef in. Îro Xezze ye û gava din dikarin di rojan pêş de di bin dîtina Îsraîl de were pêkanîn.
Wê roja xwe re hat referans kirin plana Trump li ser Xezze: ev plan tije ye ji xetaran. Ev plana ji bo hin welatên erebî pêşkêş bû û paşê Trump di civînê xwe ya bi Netanyahu de guherandinên çend dan ku bi temamî bi daxwazên Îsraîl re têk çû û hin bende yên wî guhertin da ku projeya Îsraîla mezin bi rêya siyasî were pêkanîn, piştî ku nekaribû bi hecûman û qetl bidomîne.
Neîm Qasim îzah kir: em berdewam li dijî plana ku nişanên pirsan pir in re. Hin rêvebirên welatên erebî jî ev ambara pirsan gotine û şaş bûn û daxwaz kirin ku vegerandin. Plana Trump bi pênc daxwazên ku Îsraîl daye bo qedexeyê şerê Xezze hevreheye û ev plan di bin mantoqeya amerîkî de planek îsraîlî ye.
Dîbîra giştî pirs kir ka çima plana Trump di vê demê de hat pêşkêş kirin — wî çar sedem jê kir: yekem, ku Îsraîl di encama tezîhiya tevgerên navneteweyî ya têqîndinê de têpaş bibe; bi taybetî wextê ku gelek welat û Yekîtiya Neteweyan dijî Îsraîl rabûne û teybetî hatine xuyang kirin û tevgera gelî li welatên Amerîkî û Ewropî jî heye — ev plan rêyeke ye bo rûnkirina wî vekolîna wêneyê Îsraîlê.
Wî jî zêde kir: em dîtin ku flota navneteweyî ya berxwedan ji gelek welatan hatiye rêvebirin û ev nîşan dide qediya rûhê ku Îsraîl hatiye girtin. Bi taybetî pîrozkirina Spanya ku rolê wê diyar bû.
Neîm Qasim got: em li benda encama ku Filistînîyan wê bibêjin ne, jî çimkî ev plan yek tişt e ne peyman; bêyî peyman em tiştê nekin. Teslîmî li leksikona Filistînîyan tune ye. Hêvîdar in ku welatên erebî û Îslamî nejî bo berxwedan bi bingeha xwe wêcihî bide.
Di domahî de, wî li ser berdewamîya hecûman ên rezîma sionîstî ya dijî Libnan yaqet kir: Libnan di nav darizandina têrê de ye ji ber tecavûzên Îsraîl, tecavûzên berdewam, qetlên zarokan û hunermendan — ew bi her şêwazek hewl dikin jiyana rojane ya gel bigirin çimkî dixwazin berxwedan û bingehê wî binpêvirînê daxin û Libnan bêkar bikin; û ev bi alîkariya Amerîkayê bi hêz tê piştgirî kirin.
Neîm Qasim got: ew hewl da ku em bersiv bidin û ew evca bûn ku wan sedem bide forsa zêdetir ji bo têkoşeriyê û dibêjin em xwedî tevgerên mezin in; ew xwestin em nekaribin û paşê wan armağan bûn. Wan hîs kirin ku em hênec in û li ser rewşa navxwe û qirîne ne û divê em ji kenar bixin, lê bi beşdariyêya me yên aktif ew şaş bûn. Wan hewl da ku ji rêya siyasî em bêjîn çi ku ji şer nekaribûn bigihîjin, lê bo wan ew nabe, ji ber ku em bingehên gelî mezin hene û ev jî wan şaş kir.
Neîm Qasim Rûn kirin: wan hewl da ku fitne ji rêya ordû ve bixe, lê ordû bi rasyonelîtiya xwe kiryarî kir. Rast e ku navbera me û Îsraîl barabariya leşgerî tune ye, lê em ji welatê xwe re bağlı, amade ji feda û cihad in û di hewlê xwe de bo berxwedan qet'endaz in. Em gelê mezin û dîrokî ne ku neyşikandî ne û em karîbîn rewşeke barabariyê saz bikin ku bi tîr û projeyan wan nikaribin pêk anîn. Îsraîl nikare pêşveçûn bikê çimkî em gelê mezin hîn.
Sekreterê Giştî yê Hizbullaha Lubnanê her wiha tekez li ser pêwîstiya ji nû ve avakirina wêraniyên ku ji ber şerê rejîma Siyonîst li dijî Lubnanê çêbûne kir û ji hikûmeta Lubnanê xwest ku vê helwestê di rêza yekem a karûbarên xwe de bigire.
Sekreterê Giştî yê Hizbullaha Lubnanê her wiha tekez li ser pêwîstiya ji nû ve avakirina wêraniyên ku ji ber şerê rejîma Siyonîst li dijî Lubnanê çêbûne kir û ji hikûmeta Lubnanê xwest ku vê helwestê di rêza yekem a karûbarên xwe de bigire.
