Analîstê Îsraîlî: Hejmara sîxurên Îranê li Îsraîlê bi rastî jî ecêb e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Li gorî rojnameya Times of Israel, dozgerên Îsraîlê doz li dijî Yaakov Perl, ku hemwelatiyê dualî yê Amerîkî û Îsraîlê ye, bi tohmeta sîxuriya ji bo Îranê vekirine.
Tê îdiakirin ku Perl, 49 salî, Cihûyekî Haredî, li ser navê Îranê, bi taybetî Serokê Giştî yê berê Herzi Halevi û Wezîrê Ewlekariya Neteweyî Itamar Ben Gvir, sîxurî li ser çend berpirsên leşkerî û hikûmeta Îsraîlê kiriye.
Dozgeran îdia kirin ku bersûc endamê tevgera Haredî ya bi navê Satmar e û nefreteke kûr ji Îsraîlê dihewîne, ku ev yek jî bûye sedem ku ew bi ajanên îstîxbarata Îranê re têkiliyek serhêl deyne.
Li gorî raporên medyaya Îsraîlê, Yaakov Perl li nêzî malên Halevi û Ben Gvir apartmanek kirê kiriye, bi niyeta sîxuriya demdirêj. Piştî ku bi efserekî îstîxbarata Îranê re têkilî danî, wî hewl da ku Îsraîlî û karkerên biyanî ji bo sîxuriya wî bikşîne. Di meha Tîrmehê de, ew çû Îsraîlê û dest bi jiyana li Beit Shams kir.
Li gorî dozgeran, Perl ji bo bicihanîna erkên ku ji hêla operatorê wî yê Îranî ve hatine destnîşankirin, çavdêriya mala Halevi û berhevkirina agahdariyên li ser rêkeftinên ewlehiyê yên li dora Ben Gvir, çûye deverên cûda yên Îsraîlê. Bersûc plan dikir ku li nêzîkî malên Halevi û Ben Gvir apartmanan kirê bike da ku çalakiyên sîxuriyê yên demdirêj bike.
Wî her wiha agahdarî li ser rêxistinek ku Ben Gvir û jina wî jê re bûn, ku ji bo parastina mafê Cihûyan ê nimêjê li Çiyayê Perestgehê (Çiyayê Perestgehê li beşa kevin a Orşelîmê) dixebitin, berhev kir. Mîna gelek sîxurên din ên Îsraîlî, Perl ji bo erkên ku ji hêla ajanên Îranî ve hatine kirin, bi krîptopereyan dihat dayîn. Perl, ku di 4ê Îlonê de hate girtin, li Dadgeha Navçeya Tel Aviv bi sûcên "alîkariya dijmin di dema şer de", "dayîna agahdariyê ji dijmin re da ku zirarê bide ewlehiya neteweyî", û "dayîna agahdariyên ku dikarin sûdê bidin dijmin" tê darizandin.Polîsên Îsraîlê û servîsa ewlehiya navxweyî, Shin Bet, her wiha binçavkirina welatiyekî din ê Îsraîlî li otêlek li peravên Deryaya Mirî bi gumanbariya berhevkirina îstîxbaratê ji bo Îranê ragihandin.Li gorî daxuyaniyek hevbeş a her du ajansên ewlehiyê, ciwanê 23 salî dema ku li otêlê dixebitî wêneyên deverên derdorê kişandiye.
Li gorî raporek ji aliyê International, kanalek televîzyonê ya rejîma Siyonîst ve, doza vî gumanbarî yek ji dehan dozên sîxuriyê yên ji bo Komara Îslamî ya Îranê ye ku di du salên borî de hatine eşkerekirin. Rayedarên Îsraîlê têkoşîna xwe ya li dijî sîxurên ku ji hêla ajanên Îranî ve li ser înternetê hatine girtin zêde kirine.
Du welatiyên Îsraîlî yên li Holonê dijîn, Maor Kringel û Tal Amram, di nîvê hefteya borî de hatin binçavkirin û ji ber sûcên li dijî ewlehiya dewletê bi sûcdariyên giran re rû bi rû ne.
Berê, polîsan girtina du zilamên ji Holonê bi gumanbariya wênekirina baregehên leşkerî û deverên din ên li Îsraîlê di bin rêveberiya ajanên Îranî de di heyamek mehan de ragihand.
Li gorî nivîsgeha dozgeriyê, ji nîvê sala 2024an pê ve, Kringel, li ser daxwaza ajanên Îranî, ji bo bi dehan hedefan li seranserê Îsraîlê belge amade kiriye. Van hedefan tesîsên ewlehî û stratejîk, û her weha bender, firotgeh, navendên kirînê, xanîyên taybet, navendên giştî, avahiyên şaredariyê, û saziyên hikûmet û dadweriyê dihewîne. Belgekirin bi karanîna navnîşan an jî kordînatên ku ji ajanên Îranî hatine wergirtin, hatiye kirin.
Kringel di dema xizmeta leşkerî ya yedek de agahî daye ajanên Îranî û navnîşanên baregehên leşkerî yên ku lê xizmet kiriye jî daye wan.
Li gorî nivîsgeha dozgeriyê, Kringel bi daxwaza ajanên biyanî wêneyên ji hundirê hin baregehan jî bi dest xistiye û mafên xwe yên gihîştinê wekî leşkerekî yedek bi îstismar kiriye, heta li ser daxwaza wan wêneyên baregeha Xizmeta Ewlekariya Navxweyî (Şabak) jî kişandiye.
Ev tohmet wiha berdewam dikin: Ajanan heta jê xwestine ku fermandarê wî yê di artêşa Îsraîlê de bikuje û di berdêla wê de 100,000 şekel pêşkêşî wî kirine. Her wiha jê hatiye xwestin ku biçe Tirkiye û Azerbaycanê da ku bi ajanên Îranî re bicive.
Rapora Navneteweyî berdewam kir û diyar kir ku ev girtin û sûcdarkirinên têkildarî ewlehiyê ji ber şert û mercên şer ên heyî pir cidî têne girtin. Her wiha girîngiya hewldanên dewletên dijmin ên ji bo ketina nav avahiya navxweyî ya Îsraîlê û berhevkirina îstîxbaratê dubare kir. Di raporê de hat destnîşankirin ku hikûmeta Îranê, bi taybetî bi rêya platformên medyaya civakî yên mîna Telegramê, welatiyên asayî yên Îsraîlî ji bo berhevkirina îstîxbaratê û heta planên kuştinê bi serkeftî tevlî kiriye. Ji ber zêdebûna hejmara van kesan, Îsraîl neçar ma ku li Girtîgeha Damon a li Hayfayê ji bo wan odeyeke nû veke.
Analîstek Îsraîlî jî diyar kir, "Hejmara sîxurên ku Îranê li vir girtiye bi rastî jî ecêb e. Ya hîn bêtir tirsnak ew e ku hejmara sîxurên ku hîn jî dixebitin û hîn ji hêla dezgehên ewlehiyê ve nehatine tespît kirin."
