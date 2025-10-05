Misilmanên Keşmîrî ji bo bîranîna Rûmetdana Eyarekî(Arif-zana) û Helbestvanekî Îranî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - IBN - Misilmanên Keşmîrî roja Yekşemê li ber perestgeha Dastgir Sahib, ku li bajarê Keşmîrî Srinagarê ye, ji bo rêzgirtina mistikê Îranî, Seyîd Ebdulqadir Gîlanî, kom bûn da ku salvegera mirina Arif Û Zana bi bîr bînin.
Tîpek ji porê Hakim Gîlanî û hin tiştên wî yên şexsî li vê derê têne hilanîn, ku di sala 1806an de ji hêla bazirganek ve hatine wir.
Her wiha Quranek kevn bi tîpên Kufîk heye, ku xelkê herêmî bawer dikin ku ji hêla Îmam Elî (S.X) ve hatiye nivîsandin.
Ebdilqadir Gîlanî, ku navê wî yê tevahî Ebdulqadir bin Salih Cengî-Dost Gîlanî ye, mistikek Îranî, zanyarê hedîsê û helbestvanek di sedsalên pêncemîn û şeşemîn ên salnameya heyvî de bû, ku bi sernavên Xaws Gîlanî û Xaws Azam tê nasîn.
Hêjayî gotinê ye ku wî qet serdana Hindistan an Keşmîrê nekiriye û cihê veşartina wî li Bexdayê ye, di dibistana ku wî lê xutbe û rêberî kiriye de.
