Yemen piştgiriyê dide helwestên Hamasê di parastina gelê Filistînê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Derbarê lihevkirina şertî ya Hamasê bi plana Trump re, Wezareta Derve ya Yemenê piştgiriya San'ayê ji bo hemî helwestên vê tevgerê û komên din ên Filistînî di parastina mafên gelê Filistînê de tekez kir.
Wezareta Derve ya Yemenê li San'ayê îro di daxuyaniyekê de ragihand: Yemen li dijî dijmin û di parastina mafên gelê Filistînê de li kêleka Hamas û komên din ên Filistînî ye.
Di daxuyaniyê de her wiha tê gotin: Dijminê siyonîst di bidestxistina armancên xwe yên jiholêrakirina berxwedanê, koçberkirina gelê Xezzeyê û tunekirina doza Filistînê de bi ser neketiye.
Wezaretê zêde kir: Em careke din helwestên sabît ên Sanayê di piştgiriya gelê Filistînê li Xezzeyê, berxwedana wan a wêrek û doza wan a dadperwer de tekez dikin.
Etîket
Yemen
Wezareta Karên Derve
Hemas
Filîstîn
