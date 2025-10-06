Berteka MHPê li ser îhtîmala azadkirina Demîrtaş

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di demekî ku Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê li ser peşîlewaziya qanûnî di dosyaya Selahheddîn Demirtaş de, serokê berê yê hevpar ê Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) kir û roja 8ê cotmehê ji bo biryara azadî hat diyarkirin, Fatih Yıldız, cîgirê serokê Partiya Tevgera Neteweperist (MHP) bi bîranîna pêwîstiya hilweşandina biryara Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê li gorî maddeya 90ê ya destûra Tirkiyeyê, tekîd kir ku 'divê hinek gavên erênî were hilanîn'."
"Navdar di daxuyaniyekê de ji bo kanala CNN Tirk, serê jî pejirandina pêwîstiya hilweşandina biryara Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê, îhtîmala derketina 'lêborîna giştî' li Tirkiyeyê red kir û tenê îşaret li pêwîstiya reform û venêrîna pirsgirêka kêmkirina cezayan û mekanîzmayên têkildar bi hilweşandina cezayan û dadmendiyê kir."
ji aliyê parêzerê wî ve, cîgirê serokatiyê dadgeha Ewropî ya mafên mirovan hilweşandina biryara dadgeha Ewropî ya mafên mirovan wek pêwîst zanî û xwest ku gavên erênî li vî warî were hilanîn."
