OCALAN: Dema destpêkirina danûstandinên demokratîk e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA Piştî hevdîtineke 3.5 demjimêran bi rêberê girtî yê Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) Abdullah Ocalan re, şandeyê got ku ger endamên komîsyona parlementoyê li Îmraliyê amade bin, danûstandinên demokratîk dê dest pê bikin û daxwaza reformên qanûnî yên bilez kirin. Ev ji bo pêşxistina qada aştiyê bû.
Di daxuyaniyê de hat gotin ku şandeya Ocalan, ku Parvîn Boldan (Van), Medhat Sanjar (Orfa) û Fayq Özgür Orol (parêzerê Ocalan) di nav de bûn, tekez kir ku ji dema ku pêvajoya aştiyê û civaka demokratîk di sala borî de dest pê kir, welat ji şer azad bûye. Xetereyeke mezin tune ye, û hemû kesên beşdar hewldanek mezin û bi rûmet kirine.
Wî demokrasiya danûstandinkirî wekî yek ji mînakên herî girîng ên şaristaniya mirovahiyê di dema şer de bi nav kir û got: "Rêbaz û mekanîzmayên ku vê mînakê pêk tînin ji bo çareserkirina piraniya pirsgirêkên Tirkiyeyê li hundir û derveyî welêt pêwîst in.
Şanda PKKê piştî hevdîtina bi rêberê girtî yê PKKê Abdullah Ocalan re ragihand ku pêwîstiya danûstandinên demokratîk wekî tekane çareseriya krîza Tirkiyeyê tekez kiriye.
