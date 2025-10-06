Tenaqozîya li navbera gotin û kiryarên dê û bav çi tesîrê dike? Pêwîstiya afirandina birûka xweş bi nimêjêrê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di çanda olî ya Îslamê de, nimêj ne tenê şêweyekî îbadetê ye, lê di heman demê de stûn û stûna olê ye û pîvana pîvandina kiryarên din e; heta wê radeyê ku qebûlkirina kirinên din ên îbadetê bi qebûlkirina nimêjê ve girêdayî ye.
Di metnên olî de, nimêj wekî "hilkişîna bawermend" û "qurbana hemû dîndariyê" tê behs kirin, ango amûra ku her kesekî dîndar nêzîkî Xwedayê Teala bibe.
Ev ferza rojane, ji bilî xurtkirina girêdana takekesî bi Afirîner re û peydakirina aramiya giyanî bi rêya bîranîna Xwedê, bandorên civakî yên kûr jî hene.
Qurana Pîroz nimêjê wekî astengiyek ji bêexlaqî û xeletiyê dide nasîn û vê ferzê wekî faktora sereke di xurtkirina pabendbûn û berpirsiyariya civakî de dibîne. Bi rastî, nimêj dilê lêdana pergala nirxên Îslamî ye, ku di tu şert û mercan de nayê terikandin, hetta di zehmetiyên herî giran de jî wekî nexweşiyên laşî û şer û şerên bi dijminan re, û ji bo jiyana giyanî ya takekesî û tenduristiya civakê girîng e.
Ciwanî, ku bi lêgerîna nasnameyê û pêdiviya serxwebûna rewşenbîrî re tê, demek hesas e ji bo avakirina bawerî û tevgerên olî, di nav de nimêj jî.
Kêmbûna eleqeya bi vê mecbûriyetê re pir caran ji ber têkiliya faktorên takekesî, malbatî û hawîrdorê ye ku hewceyê baldarî û plansaziyek berfireh in.
Ji Erkê Berbi Pêdiviyê
Kêmbûna coşê di ciwanan de pir caran di nezelaliyên nasnameyî û nebûna têgihîştina rast de kok digire. Faktora navxweyî ya herî girîng nezanîna felsefe û sirên nimêjê ye; heke ciwanek nimêjê tenê wekî erkek hişk û bêkêr bibîne, ew ê bi hêsanî dev jê berde.
Berevajî vê, ravekirina nimêjê wekî pêdiviyek bingehîn a giyan ji bo bidestxistina aştiyê, kontrolkirina hestan û xurtkirina yekxwedayîtiyê motîvasyonek navxweyî ya bihêz diafirîne.
Her weha, nekarîna rûbirûbûna pirsên baweriyê an hestên sûcdariyê û bêqîmetiyê piştî kirina xeletiyek dikare bibe astengiyek mezin. Perwerdekar li dibistanan û cihên perwerde û rahênanê yên wekî dibistan û dêûbav divê van astengiyan bi dayîna bersivên mantiqî û xweş ji nezelaliyan re, û tekez kirina nimêjê wekî rêyek ji bo paqijkirina gunehan û derfetek ji bo vegera ba Xwedê ji holê rakin. Di dawiyê de, balkêşiya zêde ya bernameyên şahiyê û kêfê yên alternatîf, eger bi xweşkirina ezmûna nimêjê û girêdana wê bi bîranînên baş re nebe, dikare bibe sedema tercîhkirina kêfên tavilê li ser îbadetê.
Hêza modelên rolê û jîngeha hestyarî
Malbat platforma sereke ye ji bo sazûmankirina nimêjê. Faktora herî bibandor di vê sazûmanê de modela rola pratîkî ya ciwanan ji dêûbavan e. Ger dêûbav bi xwe di wextê xwe de, dilnizmî û teslîmbûnê di nimêjê de nirx bidin, zarok bi awayekî nehişmend girîngiya wê fam dike.
Nakokiya di navbera gotin û kiryarên dêûbavan de bandorek wêranker a bihêz li ser baweriya ciwanan dike. Her weha, amadekariya ji bo nimêjê divê di zarokatiyê de bi karanîna rêbazên lîstikê, teşwîqkirin û hezkirinê dest pê bike da ku nimêj bi bîranînên hundurîn ên xweş ve girêdayî bibe û ne wekî mecbûrî.
Hişkbûna nehewce, gef, berawirdkirin, an jî neçarkirina ciwanek ku nimêj bike dema ku ew westiyayî ye an jî dema ku bernameya xweya bijare temaşe dike, dibe sedema nefret û bêzariya daîmî. Nimêja malbatî ya civatî û dabînkirina tiştên xweşik ên wekî xalîçeyên nimêjê û konên nimêjê yên taybetî jî di xurtkirina aliyê hestyarî yê nimêjê de bi bandor in.
Fêrkirina nimêjê divê di zarokatiyê de û berî temenê karê malê dest pê bike û bi zimanê çîrok, helbest û lîstikan re were pêşkêş kirin da ku di hişê zarok de were saz kirin.
Ji aliyekî din ve, divê girîngî bi temenê karê malê were dayîn. Li dora temenê neh, sêzdeh û panzdeh salî, ji bo keç û kuran, divê hînkirina rêgez û têgehên nimêjê bi awayekî cidîtir û di heman demê de bi awayekî nêzîk were kirin da ku ciwan bi amadekariyek tevahî bikeve temenê karê malê.
Endamên malbatê yên mezintir jî dikarin bi balkişandina ser nimêjê rolek bi bandor di sazûmankirina vê çandê di ciwan de bilîzin.
Sêqatîya Ahenga Jîngehê
Jîngeha li derveyî malê, nemaze dibistan û koma hevalan, rolek temamker û biryardar dilîzin.
Divê dibistan atmosferek teşwîqker û balkêş peyda bike. Navûdengbûn, karakterê zanistî û exlaqî yê mamosteyên olî û şiyana wan a bersivdayîna nezelaliyan di kişandina xwendekaran bo nimêjê de girîng in. Her weha, jîngeha odeya nimêjê divê paqij, bîhnxweş, xweşik be û odeyên destavêtina paqij hebin. Hebûna çalak û dilsoz a karmendên dibistanê di nimêjên cemaetê de modela herî baş e ji bo xwendekaran.
Koma hevalan jî bandorek girîng dike; civakîbûn bi hevalên dilsoz û duaker re teşwîqek xurt e ku ev erk berdewam bike, lê tinaz an bêxemiya ji hevalan dikare bibe sedema bêserûberî û terikandina nimêjê. Ev ji bo mezinan jî rast e.
Medya jî rola xwe heye. Ji bo pêşîgirtina li tevliheviya ciwanan, pêdivî bi sêalîbûna ahengek di navbera mal, dibistan û medyayê de heye. Destwerdana bernameyên medyayê yên balkêş bi demên olî re bi awayekî nehişmend peyama bêgirîngiya nimêjê ji hişê ciwanan re vediguhezîne.
Kêşandina ciwanan ber bi nimêjê ve ji perwerdehiyek sade bêtir e; ew pêvajoyek perwerdehiyê ya hestyarî, zanînî û jîngehê ye. Serkeftina di vê yekê de nêzîkatiyek berfireh hewce dike ku li ser modela pratîkî ya rast, ravekirina mantiqî û razîkirina rewşenbîrî disekine, ezmûna nimêjê xweş dike, û hevrêziya tevahî ya hemî saziyên perwerdehiyê ji bo xurtkirina motîvasyona navxweyî ya ciwanan.
