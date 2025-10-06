"Feryada "Filistîna Azad" li Sao Paulo, Brezîlya; Têkoşîna Bi mîlyonan kes li dijî "qirkirina Xezzeyê" protesto dikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Li Avenida Paulista ya navdar a bajarê São Paulo yek ji mezintirîn xwepêşandanên hevgirtinê bi gelê Filistînê re hate lidarxistin. Bi hezaran welatî, çalakvanên sivîl û komên piştgirîya Filistînê li ser vê kolanê kom bûn, al, pankart, poster hilgirtin û dirûşmeyên "Filistîna Azad" û "Na ji qirkirina Xezzeyê re" qîr kirin, nerazîbûna xwe li dijî êrîşên dawî û rewşa mirovî ya li Şerîda Xezzeyê nîşan dan.
Beşdarên mîtîngê, dema ku bombebaran û dorpêça berdewam a Xezzeyê şermezar kirin, daxwaza mudaxeleya bilez a civaka navneteweyî, pêkanîna agirbestek tavilê, şandina alîkarîya mirovî û hesabpirsîna welatan ji bo mafên mirovan û berpirsiyariyên wan ên exlaqî kirin.
Yek ji mijarên girîng ên mîtîngê tekez li ser zextkirina li ser hikûmeta Brezîlyayê bû ku helwestek biryardartir li hember rejîma Siyonîst bigire. Xwepêşanderan daxwaza qutkirina têkilîyên dîplomatîk, zêdekirina piştgirîya ji bo Filistîniyan û sepandina cezayên bi bandor li dijî Îsraîlê kirin.
Di dema mîtîngê de, dengek hevgirtinê ya cîhanî hat bihîstin; Çalakvan û dilxwazên medyayê tekez kirin ku ev tevger sembola belavbûna hişyariya navneteweyî ya li ser karesatên mirovî yên li Xezzeyê ye.
Xwepêşandanên bi vî rengî li bajarên din ên Brezîlyayê, wek Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, û Florianópolis jî hatin lidarxistin, bi slogan û helwestên ku hema hema li gorî yên li São Paulo hatine bilindkirin.
Di medyayê û torên civakî de, ev mîtîng wekî "qîrîna bi mîlyonan dilan ji bo Filistînê" hate nîşandan. Gelek beşdaran wêneyên berfireh û bi coş ên xwepêşandanê weşandin, ku beşdariya berfireh a gel nîşan didin.
Berê li Brezîlyayê xwepêşandanên bi vî rengî li dijî berdewamiya qirkirina Filistînê hatibûn lidarxistin; lê ev kombûna li São Paulo ji ber berfirehî, tundiya sloganan û tekeziya li ser tevgerên gelêrî pir girîng hate hesibandin.
Li kêleka xwepêşandanê, hin beşdaran stran û sloganên berxwedanê yên Filistînî gotin û sembolên hevgirtinê bi tevgerên din ên navneteweyî re bilind kirin. Di beşek ji mîtîngê de, hate xwestin ku medyayê rastiya rewşa mirovî ya li Xezzeyê veşêre û bêdengiya medyayê rawestîne.
Ev çalakiya gelêrî li São Paulo ne tenê zexta ku civaka sivîl li ser hikûmetan dike da ku helwestên exlaqî bigirin nîşan dide, lê di heman demê de nîşan dide ku bêxemiya cîhanî ya li hember êş û azarên gelê Xezzeyê ji her demê bêtir di bin gefê de ye. Berdewamiya mîtîngên bi vî rengî dikare bibe sembola hêviyê ji bo ku dengê Filistîniyên bindest di hevkêşeya cîhanî de werin bihîstin.
