Rejîma Îsraîlê îdia dike ku êrîşî baregeha Yekîneya Rizwan a Hizbullahê li Libnanê kiriye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Medyaya Lubnanî roja Duşemê ragihand ku balafirên şer ên Îsraîlê bilindahiyên gundê "Zaghrin" li herêma "Corud el-Hermel" li rojhilatê Lubnanê bombebaran kirine.
Artêşa Îsraîlê îdia kir ku wan kampên perwerdeyê yên Hêza Redwan a girêdayî Hizbullahê li Lubnanê hedef girtine.
Artêşa Îsraîlê her wiha îdia kir ku hilanîna alavên leşkerî û dayîna perwerdeyên leşkerî binpêkirina lihevkirinên di navbera Îsraîl û Lubnanê de ye.
Rejîma Îsraîlê berê li ser Rêya Zabdînê ya bajarê Nebatiye li başûrê Lubnanê bi dronekê otomobîlek hedef girtibû.
Navenda Bijîşkî ya Lezgîn a Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê ragihand ku di encama êrîşê de du kes şehîd bûne û kesek jî birîndar bûye.
