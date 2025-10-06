Parlamentoya Destnîşankirî û Merasîma Colanî/Ji Sêyeka Herêma Coxrafîk a Sûriyeyê ji Pêvajoya Dengdanê Derxîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA, duh ji hêla hikûmeta veguhêz a Ehmed El-Şar'a ve hilbijartinên Meclîsa Nûneran a Sûriyeyê lidarxistin, ku di nav wan de du ji sêyên endamên parlamentoya 250 endamî diyar bûn. Di heman demê de, pêvajoya lidarxistinê bi rexneyên çêtir hate şermezarkirin.
Li gorî pêvajoya hikûmeta veguhêz a Sûriyeyê, ku rexneyên girîng hatin danîn, sê qada erdnîgarî û niştecihên wê, tevî herêmên xweser ên Kurdan û herêma Swêdayê, ji lidarxistina van hilbijartinan dûrxistin.
Lidarxistina van hilbijartinan, wek hilbijartinên yekem piştî hilweşîna rejîma Beşar Esed tê hesibandin. Namzediya "Henry Hamra", ciwanek Sûrî-Amerîkî yê xwedî hemwelatîbûnê dualî, ku yekem ciwan e ku ji sala 1967an ve, dema ku ji ber qedexeya postên hikûmetê li Sûriyeyê hatin, ji bo wezîfeyên giştî hilbijartin bûye, bawerî medyayê bi cih kir.
Li dijî pratîka demokratîk, ev dengdan ne bi rêya rast û azad ji aliyê gel ve lidarxistin, lê bi “desteya hilbijartinê” ku ji aliyê rayedarên veguhêz ên di bin kontrola wan de hate rêveberî.
Di vê hilbijartinê de tenê nêzîkî 14,000 kes mafê dengdanê hebûn, ku di nav wan de 140 nûner ji 1,578 namzedan hatin hilbijartin, lê tenê sêyê kursiyên parlamentê rastî ji hêla Ehmed El-Şar'a ve were destnîşankirin.
Serokê serdema veguhêz Ehmed El-Şara lidarxistina vê hilbijartinê wekî gavek dîrokî nîşan da, ku têgihiştina welêt ji şer û kaos ber bi aramî û avakirina saziyên dewletê pêş de bixe.
Hevpeymaniya Neteweyî ya Sûriyeyê (koalîsyonek ji partî û çalakvanên li dijî hikûmeta veguhêz) vê hilbijartinê bi tevahî red kir û daxuyaniyek dan ku hilbijartin bi bê azadiya namzedî û dengdanê gel hatiye lidarxistin, bê şeffafî û bê pêbawerî, û îradeya neteweyî ya gelê Sûriyeyê nîşan nadide.
Daxuyaniyek jî ragihand ku ev hilbijartin ne xwestekên gelê Sûriyeyê yên bidestxistina dewletek hiqûqî, edalet û hemwelatîbûnê nîşan dide, lê berdewamiya yekdestkirina desthilatdariyê û hilberandina pergalek siyasî ya ku rewatiya exlaqî û qanûnî winda kiriye.
Rexnegir jî daxwaz kir pabendî bi pêvajoyek siyasî ya rastîn di bin çavdêriya Navneteweyî de, û li gorî biryara Konseya Ewlekariyê ya 2254, ku armanc dike hikûmetek berfireh û bê mezheb ava bike û di nav 18 mehan de hilbijartinên azad û dadperwer were lidarxistin.
