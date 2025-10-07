Roja dawetê(aqd û mahr kirine) û bandora wê li ser jiyana bi hev re; bersiva olê li hember van baweriyan

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) _ABNA: Gelo lidarxistina merasîma zewacê roja Çarşemê şansekî xirab e û gelo di rojên diyarkirî de tê pêşniyarkirin? Gelo ferqek heye ku di rojên hefteyê de baş e an xirab e?
Di nav baweriyên hevpar ên di nav mirovan de ev bawerî heye ku lidarxistina merasîma zewacê roja Çarşemê şansekî xirab û nebaş e. Ev helwest dibe sedem ku hin kes ji lidarxistina dawetê di vê rojê de dûr bisekinin û wê wekî demek guncaw ji bo merasîmek ewqas girîng nabînin. Di vê gotarê de, bi lêkolîna çavkaniyên hedîsan, eşkere dibe ka di Îslamê de qedexeyek an qedexeyek taybetî ji bo lidarxistina dawetê roja Çarşemê heye an na? Her weha, gelo di rojên hefteyê de ji hêla guncaw an ne guncaw ji bo dawetê de cûdahî hene?
1. Rojên baş û xirab ji bo dawetê
Di çavkaniyên vegotinê de, hin dem ji bo zewacê ne guncaw û yên din jî ne guncaw hatine hesibandin. Ev pêşniyar ne tenê ji bo rojên hefteyê, lê di heman demê de ji bo demên taybetî yên meha heyvî û heta saetên rojê jî ne. Ev hînkirin nêrîna olê ya hûr û kûr a li ser mijarên girîng ên jiyanê, wekî zewacê, nîşan didin. Bo nimûne, di hedîsekê de, zewaca di demjimêrên herî germ ên rojê de (wek nîvro) nayê xwestin, û Îmam (silavên Xwedê li ser wan bin) pêşbînî kirine ku zewaca kesekî ku di vê demê de bizewice dê dom neke (1). Ji aliyekî din ve, şev wekî demek aram û guncaw ji bo zewacê tê hesibandin (2).
Di hin hedîsan de, pozîsyona heyvê li ezmanan jî wekî guncaw an ne guncaw ji bo zewacê tê hesibandin. Yek ji demên ne guncaw ew e ku heyv di komstêrka Akrep de ye (3). Her wiha, di hedîsên din de, heyva ku kêm dibe wekî ne guncaw ji bo zewacê tê hesibandin (4).
Ji bilî demên ne guncaw, gelek hedîs behsa roj an demên ku ji bo zewacê guncaw û xweş in jî dikin; bi taybetî, roja Înê bi berdewamî wekî roja herî baş ji bo zewacê hatiye destnîşan kirin (5).
Ji ber vê yekê, di navbera rojên hefteyê de ji bo zewacê cûdahiyek heye, û hin roj têne pêşniyar kirin û hin jî nayên pêşniyar kirin.
Pirsgirêkek din jî ev e ku di çavkaniyên Îslamî de, gelek vegotin li ser demên guncaw an ne guncaw ji bo têkiliya cinsî (cemsa) hene; lê xalek girîng ku divê were zanîn cûdahiya di navbera zewac û têkiliya cinsî de ye. Lêbelê, ev vegotin behsa têkiliya cinsî (kiryarê zewacê) dikin, ne tenê peymana zewacê.
Ji ber vê yekê, heke tenê peyman were çêkirin û têkiliya cinsî neyê kirin, ev dem bandorê nakin; lê heke peymana zewacê an merasîm bi têkiliya cinsî re were kirin, tê pêşniyar kirin ku ev dem ji bo vê merasîmê werin şopandin; ji ber ku bandorên giyanî û laşî yên zarokê ku ji wê derdikevin di gotinên bêqusûr (silavên Xwedê li ser wan be) de bi baldarî hatine vegotin.
2. Nirxandina vegotinên ku zewaca roja Çarşemê qedexe dikin
Bi nirxandina çavkaniyên hedîsê yên pêbawer, tu vegotinek eşkere nehat dîtin ku zewaca roja Çarşemê qedexe bike. Di helbestek ku ji Fermandarê Bawermendan (silavên Xwedê li ser wî be) re tê veqetandin, piştî pejirandina dermankirina roja Çarşemê, ew zewac û dawetan roja Înê guncaw dibîne:
"Û roja Înê, zewac û dawet hene, û kêfa mêran bi jinan re heye." (6) Hêjayî gotinê ye ku ev hevok û yên din ên wekî wê tenê tercîha roja Înê nîşan didin, ne pîrozî an jî nehezkirina rojên din. Di hedîseke din de, Îmam Sadiq (a.s.) wiha dibêje: "Ji bo mêrek ne destûr e ku di şeva Çarşemê de bi jina xwe re têkilî daynin." (7)
Çend xal hene ku divê werin zanîn derbarê vê vegotinê de; yekem: ev vegotin behsa şeva Çarşemê (ango şeva Sêşemê) dike, ne roja Çarşemê bixwe; duyem: mijara wê têkiliya cinsî ye, ne zewac e.
Ji ber vê yekê, dema ku meriv nirxandina vegotinên heyî dinirxîne, dikare were encam kirin ku qedexeyek li ser girêbestkirina zewacê di roja Çarşemê de tune; her weha, pêşniyarên wekî zewaca di roja Înê de bêtir ji perspektîfa fezîletê hatine raber kirin, ne bi mebesta çêkirina qedexeyan ji bo rojên din.
3. Nebaşbûna roja Çarşemê di vegotinan de
Çarşem di hin vegotinan de wekî rojek nebaş û nebaş hatiye destnîşan kirin; Di nav tiştên din de, Emîr el-Mu'minin Hz Îmam Elî(silavên Xwedê li ser wî bin) behsa bûyerên nexweş ên ku di vê rojê de di tevahiya dîroka mirovahiyê de qewimîne dike; dû re, piştî ku bûyerên tal ên ku roja Çarşemê qewimîn vegot, wî got: "Çarşem rojek nexweş e ku mirov tê de direvin, û Pêncşem roja ketina nav jinan û çareserkirina hewcedariyan e, û Înî roja nîşankirin û zewaca wî ye." Çarşem rojek nexweş e ku mirov tê de nîşanên xirab dikin. Û Pêncşem roja hevdîtina bi serdestan re û bicihanîna hewcedariyan e. Û Înî roja pêşniyar û zewacê ye” (8).
Di vê vegotinê de, nebaşiya Çarşemê digel pêşniyara zewaca roja Înê tê behs kirin; lêbelê, vegotina jorîn bi tenê bi diyarkirina nebaşiya Çarşemê ve sînorkirî ye û rasterast zewaca di wê rojê de qedexe nake.
Di hedîseke din de, Pêxember (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) roja Çarşemê wiha wesifand: "Bi rastî, Çarşem rojek bêbaşiya berdewam e, û Cehenem di wê rojê de hatiye afirandin" (9).
Riwayeteke din ji Îmam Reza (s.x) jî vê nîşana xirab piştrast dike û heta pêşniyar dike ku di vê rojê de ji hin kiryaran dûr bisekinin: "Çarşem rojek nîşana xirab a berdewam e. Kesê ku li ser wê qedeh bikar tîne, ditirse ku xalên wî yên qedehkirinê kesk bibin [nîşana nexweşî an rewşek], û her kesê ku li ser wê qedeh bikar tîne ditirse ku ew bi nexweşiya cumê bike." (10)
Her wiha, Îmam Sadiq (as) roja Çarşemê wekî roja ku destpêka cezayê îlahî li ser miletên berê nîşan daye destnîşan kiriye: "Çarşem rojek bêbextiya berdewam e, ji ber ku ew roja yekem û ya dawî ya rojên ku Xwedayê Teala gotiye, "Ew ê wan heft şev û heşt rojan bindest bike." Çarşem rojek bêbextiya berdewam e. Ji ber ku ev roj roja yekem û ya dawî ya rojên ku Xwedayê Teala gotiye [derbarê gelê Ad] de: "Me ew bayê sar û bihêz heft şev û heşt rojan li pey hev li ser wan serdest kir." (11)
\Gotinên li ser vê mijarê ne tenê bi rewşên ku li jor hatine behs kirin ve sînordar in, û çîrokên din jî li ser vê mijarê hene. Bêyî ku zincîra veguhestina van çîrokan were lêkolîn kirin, divê were zanîn ku her çend van çîrokan wateyek neyînî ji bo Çarşemê hebe jî, tu yek ji wan rasterast behsa zewac an jî nişandana di vê rojê de nake; lêbelê, ji ber ku di van çîrokan de Çarşem wekî roja hin bûyerên xirab tê hesibandin, dikare were gotin ku mirov hewl didin ku di serî de di vê rojê de karûbarên xwe yên girîng nekin.
Hêjayî gotinê ye ku di çavkaniyên çîrokan de, ji bilî gotina ku Çarşem rojek nebaş e, çareserî jî hene ku vê şansê xirab ji holê rakin an jî bêbandor bikin. Ev çareserî nîşan didin ku tewra di demên weha de jî, bi piştgirtina hin şîretên olî û şopandina wan, mirov dikare bi hêsanî karên girîng ên wekî zewacê pêk bîne. Mînakî, di hedîsekê de tê behs kirin: "Hemed bin Usman got: Min ji Ebû Ebdillah re, Xwedê lê bimbarek bike û aştiyê bide wî, got ku rêwîtî yek ji tiştên nefret e." El-Erba'a û yên din gotin: "Min rêwîtî bi xêrxwaziyê vekir û ayeta kursiyê xwend, eger xirab be." Ma tu ji rojên kirêt ên wekî Çarşemê û yên din nefret dikî? Wî got: "Rêwîtiya xwe bi xêrxwaziyê dest pê bike û dema ku tu niyeta barkirinê dikî, Ayetul Kursî bixwîne." (12)
Ev vegotin dibêje ku her çend kesek niyeta rêwîtiyê bike an jî di rojek mekruh de wekî Çarşemê karekî girîng bike jî, bi dayîna xêrxwaziyê û xwendina Ayetul Kursî, ew dikare neçarbûna wê derbas bike.
Di vegotinek din de, yek ji Îmaman (silavên Xwedê li ser wî bin) li ser kirina bavê xwe wiha vedibêje: "Bavê min, dema ku ew roja Çarşemê ya dawiya mehê an jî di rojek ku mirov jê hez nakin de, wekî meha Muhaq an rojên din, derdiket, xêrxwazî dida û dûv re diçû." (13) Di rîwayetên ku behsa rojek taybetî nakin de, dayîna zekatê wekî rakirina bêbextîya wê rojê tê hesibandin. Ji wan, Îmam Sadiq (a.s.) dibêje: "Kesê ku di sibehê de zekatê bide, Xwedê dê bêbextîya wê rojê jê rake." (14) Ev hemû vegotin nîşan didin ku faktora sereke ya rizgarbûnê ji şansê xirab bawerî û baweriya bi Xwedê û pabendbûna bi Wî re ye, ne dûrketina mutleq ji rojan. Şahidekî din ê vê yekê ew vegotin e ku ne tenê sefera roja Çarşemê nayê şermezarkirin, lê bi înkarkirina nîşana xirab (tetyyar), kiryarek wisa wekî nîşanek bawerî û baweriya bi alîkariya Xwedê tê pêşkêş kirin. Di teki'iyekê Îmam Hadî (silavên Xwedê li ser bin) de di bersiva pirsa yek ji Şîeyan de wiha tê gotin: عوفيَ منْ كولِّ اَهَّهٍ وَ قَدَيُ اللَّهُ لَهُ حجَتَهُ: Her kesê ku roja Çarşemê derkeve û li pey xurafe û baweriyên derew ên mirovan neçe, ew ê ji her karesat û nexweşiyê ewle be û hewcedariya wî dê were bicîhanîn" (15).
Encam
Bi lêkolîna vegotin û hedîsên rastîn, eşkere dibe ku roja Çarşemê di Îslamê de rojek nebaş û nebaş tê hesibandin; lêbelê, tu vegotinek eşkere zewacê di vê rojê de qedexe nake an jî qedexe nake. Pêşniyarên ku li ser serdestiya roja Înê ji bo zewacê hatine kirin, ji qedexekirina rojên din bêtir bi fezîlet û bereketa wê rojê ve girêdayî ne. Her wiha, hin hedîs bi qedexekirina nêzîkatiya şeva Çarşemê ve girêdayî ne, ne bi zewac an jî nişanê ve.
Xala girîng ev e ku baweriya bi nebaşiya rojekê divê rê li ber mirov negire ku di jiyanê de karên girîng bike; ji ber ku bi baweriya bi Xwedê, kirina kirinên baş ên wekî xêrxwaziyê, û dûrketina ji xurafeyan, mirov dikare her zehmetiyê derbas bike û karan bi bereket temam bike. Ji ber vê yekê, kirina merasîma zewacê di roja Çarşemê de destûr e, û bi şopandina şîretên olî, mirov dikare fikarên li ser nebaşiyê kêm bike.
